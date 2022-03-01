網友利誘 有人拍裸片出售 家長揭14歲女援交 警拘9男

被捕9名男子18至36歲，分別報稱學生、文員、護士、銀行經理、保險經紀及無業，他們分別涉嫌非禮、與16歲以下女童性交、製作兒童色情物品、管有兒童色情物品、鼓勵16歲以下女童賣淫、串謀鼓勵16歲以下女童賣淫及藏毒，由探員帶署扣留調查。其中7人已獲准保釋候查，3月下旬須向警方報到。

東區警區刑事部張恒暉總督察表示，事主去年12月至今年1月期間透過交友應用程式結識朋友，其後被利誘提供性服務，每次收取1000至2500元不等，案發地點分別於被捕男子寓所及各區酒店。其中一人更拍攝事主裸露照片及影片，並於網上出售圖利，另亦向他人收取1萬元推介事主提供性服務，從中抽佣4000元作為介紹費。其後事主家長發現其行蹤有異，揭發事件報警。

疫下多上網 社工籲察子女變化

拘捕行動中警方檢獲相關證物，包括被捕男子犯案時衣物、避孕套、洗肛器、潤滑劑，亦搜獲包括眼罩、手銬、震蛋等性玩具。探員在其中一名被捕男子寓所檢獲約3.8克大麻，亦在另一男子手機及電腦發現涉兒童色情的5段影片與47張照片。初步調查相信事件不涉及賣淫集團，被捕9名男子當中有兩人互相認識，事主對拍攝裸露相片及影片知情，惟未有從中獲利。

資深社工陳琬琛指出，疫情下市民或多以上網打發時間，不論成人或兒童均可能增加網上交友機會。家長應留意子女舉動及變化，例如可留意其打扮，如使用品牌手袋等奢侈品，或花費突然「疏爽」等。他認為，疫下父母與子女相處時間增加，家長更應多關心，以朋友角色溝通，避免囉嗦及指摘，如有需要應向社工尋求專業意見。