灣區手記：這個春天比較冷 ／文：尚東美

話又說回來，自己向來有「人肉暖爐」之稱，就是一個怕熱不怕冷的體質，可以下雪天在街上走一圈也會汗流浹背，而且也從沒想像過廣州可以凍到什麼程度，因此來到廣州並沒攜帶很多冬天衣服，但原來暖爐也有熄火時，最凍那幾天要捧着暖水壺取暖，又很不幸地因為疫情關係，當時外賣只能放屋苑大門外，於是每天兩餐都要冒着寒風冷雨跑到樓下，而且外賣拿回家也是已經涼透需要翻熱，現在回個頭來想想，當時到底是怎熬過來的呢？

某天就跟同事抱怨起天冷問題，同事也直言自己亦受不了。「對呀，房間不開暖氣都不成」、「咦？你淘了暖爐嗎？」、「沒有呀，家中空調開暖氣而已」、「什麼？！」然後我立即跑回自己房間找遙控器，赫然看到顯示「製冷」功能的上面，還醒目地寫着兩個字——「製暖」。

開着暖氣後，雖然覺得自己白白捱了數天的冷，但總算還是幸福的，至少不用冒着冷雨排數小時的隊強檢，不用頂着寒氣餐風露宿，因為但凡有惻隱之心，看到那種景象都不可能無動於中，除非天氣冷不及那人心更冷。

文：尚東美