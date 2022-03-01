理大外圍衝突 10人受審兩認暴動

兩認罪被告還押 4．12判刑

男被告黃銘昊（16歲）和區海峰（21歲）承認於2019年11月18日，在加士居道與佐敦道之間的彌敦道一帶，連同其他人參與暴動。區海峰另否認管有金屬索帶，另一項管有物品意圖作非法用途罪獲留法庭存檔，不予起訴。

黃區兩人承認的案情指出，案發晚上8時半，數千人在案發地點聚集，以磚、護欄等堵路，警員到場警告示威者散去，並發射催淚彈，一度舉橙旗警告會開槍，示威者繼續投擲汽油彈，令路面着火及爆炸，對現場巿民及警員構成生命威脅。警方當晚10時從各方掃蕩示威者，黃銘昊被截停時一度掙扎，終被制服在地；有警員目擊區海峰在防線後投擲汽油彈，他被截停時掙扎、企圖逃走及毆打警員，警員使用警棍制服他，發現他攜有金屬電線索帶。

另外6男2女被告張永尚（19歲）、林阡晴（23歲）、廖康良（20歲）、李屏樂（61歲）、易卓邦（26歲）、李家維（24歲）、朱偉雄（42歲）、潘永杰（20歲）則否認在同日同地參與暴動；其中廖康良另否認管有攻擊性武器或工具意圖作非法用途罪，李屏樂亦否認在公眾地方管有攻擊性武器罪。

控方開案陳辭指出，多名被告被捕時身穿黑色衣物，一度掙扎企圖逃跑，其中張永尚身上的手套驗出與現場汽油彈內相同的易燃有機混合物；李屏樂在警誡會面承認在地上拾起槌仔，打算用來打碎磚塊，惟拾起不久被捕；廖康良則在警誡會面承認以「燈」射向行車天橋，化驗顯示他身上的雷射筆在40米內直接照射可致眼睛受損。聆訊今續。

【案件編號：DCCC 636/20】

（反修例風暴）