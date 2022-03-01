9人再提訊 部分因同倉有人染疫缺席 初選案32人還押一年審訊無期

昨日案件涉及的9名被告為戴耀廷、區諾軒、趙家賢、鍾錦麟、譚文豪、胡志偉、尹兆堅、郭家麒及楊岳橋；其餘10多名被告包括黃之鋒、鄒家成、岑敖暉、吳敏兒和梁國雄等則列席聆訊。此外，獲准保釋的楊雪盈和黃碧雲均到庭旁聽。

港區國安法指定法官、署理總裁判官羅德泉表示，部分被告原本要出庭和列席聆訊，但他們須按懲教署安排接受新冠病毒檢測，故缺席聆訊。羅官聽畢雙方陳辭後，押後至本月4日處理所有被告的提訊，作交付至高等法院審理的程序。

懲教署因應疫情，暫停親友探訪近一個月，不少被告昨把握機會與家屬互動、溝通。被告吳政亨一度舉起紙張，寫有「疫情嚴重，多留在家，我夠物資，唔使擔心」，獲親友點頭回應。被告譚凱邦笑言「我用鬚刨剪頭髮」，又稱鍾錦麟、徐子見和林卓廷身處的囚倉「有疫情」和「有確診」。散庭後，眾被告揮手告別，有人高呼「 捱完一碌啦，撐住」，黃之鋒高喊：「我坐咗24個月啦，拜拜！」

黃之鋒：我坐咗24個月啦

此外，本案開庭前播放一段新的錄音，提醒旁聽者必須「時刻保持安靜」，不得喧嘩、叫口號、展示標語及高聲叫罵，亦不得騷擾與訟各方的法律代表及證人。

法庭廣播新增「保持安靜」要求

根據錄音，法官有權就法庭使用者的衣著、行為舉止、展示的物品作出指示，任何人若不守規則，或會被逐離法庭範圍或法院大樓；司法機構可以將相關情况交予警方跟進，或以干犯藐視法庭罪處理。

【案件編號：WKCC813/21】

明報記者

（港區國安法）

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