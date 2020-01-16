大灣區GBA專題：福田「中心城」3.5億翻新 改定位佈局一層逛勻四季

領展中國內地南區項目總經理張慧思表示，項目從4個方面做資產提升。首先是業態提升，因應市場需要調整品牌，當中不乏首次進軍深圳的品牌如Revolucion Cocktail bar，以及全國旗艦店如胡桃里。而領展中心城除定位年輕時尚及周邊白領消費群，考慮到福田區也不乏一家大小的消費者，故亦提升了與家庭親子和全民娛樂相關的體驗，包括保留原有租戶MELAND並升級為福田旗艦店，MELAND旗下的反斗樂園亦升級為全國旗艦店。

引進新品牌打造旗艦店 綠化率43%

此外，領展中心城地庫首層原本是家樂福大賣場，面積達20萬平方呎，經與家樂福協調及改造後，賣場升格為家樂福華南首家精品旗艦店的同時，也釋出了逾10萬平方呎的空間引進更多品牌。至於其他原有租戶，經重新編排與組合，不單令商場不同區域的功能主題更明顯，也令區域劃分更明確。

業態調整之外，張慧思稱商場空間亦有所改造，尤其打破了商場原有的圓形走動線規劃，因過去顧客兜圈逛商店，而商舖組合又欠組織，很易迷路，故在設計元素上引入春夏秋冬四季概念，走過了四季就剛好行了一圈，亦將圓形中心區與外圍打通，增加流動空間；同時將各樓層進一步打通，既提升商場的設計風格，也提升顧客購物體驗。

最後就是對綠色的提升，領展中心城改造後全新定位為「福田中軸線上的都市桃源」，以四季為主題的商場內配上種類豐富的植物，室外的天台及廣場亦配合室內的四季，種植了不同季節開花的植物及常綠植物，經資產提升後，領展中心城綠地面積約18萬平方呎，總綠化率較以前提升10個百分點至43.1%，商場內植物多達36種。

現時領展中心城已達SITES（場地可持續性設計行動計劃）鉑金級預認證、美國LEED V4 BD+C的CS鉑金級認證，以及WELL HSR（健康安全評價準則）3項綠色建築認證的資格，成為全球首個同時獲得該3項認證的商業物業。