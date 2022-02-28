2025年政府充電站收費 李耀培：料油公司搶佔市場

蜆殼：全力擴展站外充電網

蜆殼首個位於粉嶺逸峰停車場的充電站安裝兩支充電樁，最快以120千瓦時（每小時120度電）的速度為4個車位充電，大部分電動車可在40至55分鐘內由10%充電至80%，新款電動車更只需25分鐘。蜆殼亦計劃今年首季在機場貨運中心加油站內開設第二個充電站，同時提供加油及充電服務。

蜆殼回覆查詢時表示，會全力擴展站外充電網絡，例如商廈、商場及住宅停車位等。發言人稱，短期目標提供逾300充電位。

環保署表示，目前政府停車場電動車充電不收費，以鼓勵大眾先行先試；隨着電動車使用率持續增加，需要把充電服務市場化，以推動電動車充電服務長遠可持續發展，亦可避免濫用。

為此，政府會分階段在數個政府停車場設置充電器自助繳費機，及更新軟件系統，以測試支付方式及繳費流程等，第一階段工程已於去年11月在葵芳停車場展開，測試期間仍會維持免費充電。收費測試中所獲數據，會用作收費安排的準備工作、硬件和軟件升級等，以期望約在2025年開始在政府停車場徵收充電費。

（城市保育）