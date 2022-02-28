油站地變充電站 最快2023年招標 跑馬地成和道油站或首個轉型

明報記者 馬耀森

大面積油站氣站

研一地多用供各類車充電

埃克森美孚認為改建油站建議長遠對本地車用燃油零售市場帶來重大影響，會與政府部門磋商。蜆殼表示歡迎，稱樂意跟政府及持份者電力公司保持緊密聯繫，一同探討最可行方案。加德士則表示無補充。

環境局稱，現行油站用地分批招標的安排下，共有20幅有待重新招標，政府會暫時推遲油站用地重新招標時間表。其中包括研究中長線逐步把部分現有的加油站及加氣站，轉型至快速充電站的可行性。政府亦會探討將一些面積較大的油站氣站地段以「一地多用」發展，供更多不同類型車輛同時充電。

香港汽車會會長李耀培表示，油站轉快充站在將來會成為整個充電網絡之中的重要部分，「主要供車主在短時間內為車輛補給一半或以上的電，但不能取代停車場的中速或慢速，兩者互相配合」。

專家指快叉技術明年突破

10分鐘內可充電九成

李耀培表示曾向部分油公司了解過，電動車快速充電技術最快在明年會提升到5至10分鐘內充電八至九成，以現時電動車充滿一次電可以行走200至400多公里來說已足夠，「晚上回到停車場慢充」。李耀培稱，市場和政府都在爭取時間，等待快充技術到位，以配合規劃充電網絡。

現時部分油站土地已閒置，除了環境局長黃錦星透露會將港島兩幅油站地改為充電站，翻查資料，其他有待重新招標的油站地位於沙田崗背街、大埔廣福道、深水埗大埔道、元朗新田青山公路等，原有土地契約2018年至2020年屆滿。李耀培稱，九龍灣啟福道油站地契約2019年12月屆滿，至今未招標，認為該油站地亦適合改為快充站。

料快充站用地招標天價不再

過去推出的油站用地均以天價投得，加上每公升6.06元的汽油稅，令油價長期居高不下。李耀培稱，期望將來快充站的充電價格會下調，「消費者會以停車場充電價格比較，快充站的價格不可能太高」。李耀培估計，將來政府重新為油站地皮招標，天價投地不會再現；他又稱現時有電動車生產商的快充站，每度電收費約3.1元，以每度電可行走約5公里計算，即每公里0.62元，但仍低於汽油平均成本的約0.7元，他預料隨電動車及充電技術不斷改良，加上快充市場競爭下，收費會有下調空間。

（城市保育）

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