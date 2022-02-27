「次次人生規劃只至報到日」 劉凱文：勞工權益不得不爭

「人生規劃短視地去到報到那天，次次都是這樣規劃，3月18日（下次報到日）之後的事，我都管唔到。」因民主派初選案被捕的劉凱文慨嘆，沒完沒了續保，很難規劃將來，曾想報讀糖尿病護理和高級護理課程卻不敢報名，全因擔心若再被捕，連短期課程也沒法完成。

羈留餐難吃 用心記住牆外味道

劉凱文說，每次報到都抱着或被起訴的心情走入警署。他形容羈留時的食物太難吃，所以報到前用餐，總會用心記住牆外的味道；步往警署時，他會定睛藍天綠地，放眼街邊的人與車，因為一旦還押便不見天日。「這些光景，你當自己一陣就要入冊，要記低在腦中。」

要過輕鬆點 見朋友看電影打排球

儘管無了期的等待消磨意志，劉凱文不止一次說要過得輕鬆點，多做喜歡的事，見朋友、看電影，學習如常生活。從中學時期便熱愛排球的劉凱文，提起去年12月報到那天，早上有一場排球比賽。「我那日的願望是，如果12點我被捕，那會是最後一次打排球。」即使前一晚完成通宵更，為求無憾他堅持落場，那天特別揮灑自如，更取得冠軍。怎樣面對壓力與情緒，是劉凱文在10年護士生涯學懂的其中一課，「返工就要好集中，因為有人命，要杜絕游思妄想」。護士工作時要脫離外面世界，將個人情緒放一邊，他說或多或少幫助他適應被捕後的生活。

第五波新冠疫情嚴峻，目睹同事對待遇憤憤不平，身為醫管局中央協商委員會醫院代表的劉凱文，積極為執行高風險職務的同事爭取特別津貼。被捕後依然公開為同事福祉和改善公營醫療發聲，他稱最切身的勞工權益不得不爭取，形容這是他的使命。劉凱文認為，現在醫護界愈來愈少人發聲，一把在公營醫療機構服務的專業聲音十分重要。朋友們曾勸說保持低調，但他覺得紅線的位置沒法估計，發言前會審時度勢，如果講醫療和勞工權益都被捕，他也無話可說。

愧對被控者 有責任續關注

事隔逾年，劉凱文稱無悔參與初選，惟對其他被告感到愧疚，質疑為何自己沒被起訴。案件提堂他都盡量抽時間旁聽，亦曾探訪正還押的被告。每次身處法庭，腦海總會浮現被捕的記憶，感覺沉重。但親眼看見其他被告，一個揮手、一聲招呼，能讓他心裏舒服點。

劉凱文強調，他有責任持續關注初選案，希望港人別遺忘案件，又想對牆內的被告說：「雖然我們現在不能面對面相見，但我們見面的時光總會來臨。」