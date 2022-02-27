初選案起訴一年 未控者勉力「如常」

明報記者 鄭啟智

「恐懼不應蓋過應做的事」

李芝融續為基層發聲

跟進求助個案，定期探訪基層家庭，為他們張羅防疫物資，有時埋首工作至尾班車已過才記起要回家，這是42歲的李芝融過去一年的生活寫照，他自言過得非常充實。如常背後，李芝融承認心裏亦有恐懼和憂慮，「但如果將恐懼和憂慮，蓋過日常生活、應做的事，就是不正常」。

喪女經歷 鍛煉不被情緒左右

李芝融是民主派初選案被捕者之一，獲准保釋。母親今年70多歲，李芝融憶述被捕初期想多探望對方，現在卻覺得在警署報到前刻意多見母親，反會令她擔心。母親愛子心切，着他不要投入社會事務，他心知言語不能說服對方，只會回應自己「大個仔」，懂得處理。他又說，感受到朋友為他擔憂，在他面前不再像以往般「嘻哈大笑」，反而讓他更不開心。「我不想好似好需要別人為我分憂，因為我的際遇對他們造成負面影響。」

李芝融是單親爸爸，長年照顧嚴重智障女兒彥汶。女兒身體機能隨成長變差，最終在3年多前20歲時去世。他說現在孤身一人，沒太多負擔，報到前也只會交代手上個案進展，「我自己什麼都無，無需要交帶」。女兒離世，李芝融說已渡過人生最低沉時期，亦正是這段經歷鍛煉他如何不被情緒左右生活，教他為未知的事做好準備。「她已經示範了一次，生命可以有幾無常。」

助基層是存在意義 會亡女可挺胸

女兒除為父親上了沉重一課，還留下一份責任感。過去一年，有關基層議題的記者會，不時看到李芝融身影，日前政府公布《財政預算案》後他也有見記者。他說由女兒首次離開深切治療部，為基層發聲便成為他的責任，既為自己爭取權益與福利，亦盼其他家庭不必承受同樣痛苦。被捕後仍繼續在公共領域為基層發聲，因為對李芝融而言，這是其存在意義。「將來我去到見到她的時候，我可以跟她說，我無浪費自己仍存在的時間，我仍繼續做你交帶給我的事。」

嘆張超雄受苦 信堅持有意義

回望初選，李芝融說參選不為政治，情感牽連不大。一年來最灰心的時刻，是立法會前議員張超雄因違反特權法首度入獄，感到無奈和可惜。二人同樣育有患智障的女兒，相識近15年，過去多次合作，李芝融曾言因為張超雄放棄連任才決定參選，至今無悔。李芝融在張超雄刑滿出獄前接受訪問，談起對方，李芝融語氣變得低沉，頓了半晌道：「他一個這麼為基層的人，會面對這些苦難，比我想像中，多了一些不必要的遭遇。」

投身基層工作多年，李芝融認為也許要爭取「三五七年」才有成果。看不見終點，但他強調堅持絕對有意義，正如要有人先開墾農田，後來的人才可享收穫。「最基本都無人做，將來就會大家一齊餓死的。」經歷社運與疫情，社會無力感瀰漫，李芝融說明白大家感受，無力之際，最重要找到存在的意義和意志，「人可以有沉的時候，但不要沉到落底，無法站起來」。