烏婦女忍痛別夫攜幼逃鄰國 東中歐多國開關迎接 波蘭：11.5萬難民入境

烏禁60歲以下成年男性出國

上周四清晨，斯盧薩連科（Nadia Slusarenko）被屋外巨響驚醒，其夫憑窗外望道：「俄國人轟炸我們的機場了，快收拾細軟，你得確保孩子安全。」她只好揮別丈夫和留下準備援助軍人的長女，帶着兩個孩子來到波蘭。「因為男性被禁出境，唯有婦孺（可以通關）。我們全都留下了父親、男人和丈夫在家，感覺糟透了。」30歲的盧德米拉（Ludmila）抵達波蘭邊鎮梅迪卡後，被問到是否擔心丈夫時，不禁淚流如注。來自西部大城市利沃夫的布阿奇（Marta Buach）因丈夫無法離境，獨自來到梅迪卡，這位30歲女子擔憂稱，利沃夫情况尚好，但變得有如其他烏克蘭城市般危險，恐怕只是時間問題。

烏克蘭政府禁止18歲至60歲男性出境，以便徵兵，而接到徵兵令而拒絕報到的，可被囚12年。36歲的伊琳娜認同丈夫支持政府，忍痛跟丈夫分開，帶着兩名年幼子女與母親擬赴斯洛伐克。惟來到波蘭的25歲女子澤波托赫納抱着患癌幼兒道：「他不僅是我的丈夫，還是我的生命和支柱。我理解祖國需要男人戰鬥，可我更需要他。」上周四溜進匈牙利的28歲男子紹夫拉（Krisztian Szavla）則稱：「我有妻子幼女，我不要她沒有爸爸成長。」

僑居波蘭青年返烏抗俄

然而，一批僑居波蘭的烏克蘭青年則準備回國參戰，一名揹着行李的中年人道：「我們要打敗俄軍。」波蘭政府稱還有一支帶着彈藥的車隊入烏。一名德國男子則為了在烏克蘭的懷孕妻子和三個子女，冒險重返基輔。

有別於對待中東難民，包括去年取道白俄羅斯的人士，中東歐多國政府目前都大開邊境收容烏克蘭人。這些地方的民眾也紛紛透過社交平台提供接濟和收容渠道，有統計指至少10萬名鄰國民眾在網上表示願意向走難的烏克蘭人借出房屋、金錢和停車位等。

（紐約時報/英國廣播公司/路透社）

（俄軍侵烏）