德意對切斷俄與SWIFT聯繫立場軟化

美凍結普京俄外長在美資產

美國財政部表示，華府制裁外國元首極為罕見，指普京與拉夫羅夫須為入侵烏克蘭直接負責。白宮發言人普薩基稱，有關措施與歐盟協調後作出，或包括旅遊禁令。俄羅斯外交部發言人表示，普京和拉夫羅夫在英國或海外其他地方都沒有銀行戶口，指制裁兩人反映西方外交「無能」，形容俄羅斯與西方國家的關係，已走到不歸路。

至於德國和意大利此前反對將俄羅斯踢出SWIFT，擔心會損害身經濟和金融系統，但德國財長林德納（Christian Lindner）上周五表示，德國願意考慮使出這絕招制裁俄羅斯，但需要計算對德國經濟的潛在影響。意大利昨日亦表示支持任何制裁措施，包括SWIFT。法國財長勒梅爾（Bruno Le Maire）同日表示，歐盟很快會分析將俄羅斯踢出SWIFT帶來的後果。他說：「SWIFT 是金融核武，能使俄羅斯金融機構與全球其他金融機構斷絕。當你手中有這核武時，在使用它前會三思，一些成員國有所保留，但法國沒有。」

（路透社/CNN/金融時報）

（俄軍侵烏）