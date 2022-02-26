【Emily】俄羅斯侵烏 李梓敬潛水 烏克蘭朋友保家園暫別 伍家謙淚湧

曾上載改圖諷刺網民信西方傳媒

有網民嘗試喺走「國際路線」嘅李梓敬個人Twitter，貼番李梓敬Twitter截圖，圖中李梓敬上載一張諷刺未見俄羅斯入侵烏克蘭嘅改圖，並留言話：「如果你相信西方媒體餵嘅料，你就繼續等啦」。喺香港時間星期四俄羅斯發兵後，唔少Twitter網民就翻舊帳，要求李梓敬解釋點解刪圖。Emily打咗幾次畀李梓敬，但一直無人接聽。

劉夢熊怒斥「小粉紅」為攻烏叫好

做過全國政協嘅劉夢熊就喺網上撰文，怒斥國內「小粉紅」為俄羅斯入侵叫好，認為做法嚴重損害中國國際形象。劉夢熊話清朝末年俄羅斯曾經侵吞中國領土，認為中國在歷史上深受其害，「更加應該站到正義和公義一邊」，「絕對不應支持俄羅斯踐踏烏克蘭國家主權和領土完整的侵略行為！」

無綫前體育主播伍家謙話之前採訪奧運識咗個烏克蘭體育記者，平日交流係一齊網上打機，但佢噚日起身收到對方留言，話要保護家園，遲啲先一齊打機。伍形容淚水即刻跑出，祝福對方平安。