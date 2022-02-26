業主斥禁追租 許正宇：政府不補底

政府消息人士原預告昨日會刊憲提交立法會，但未有實行。財庫局發言人回應時重申會「盡速立法」。

78歲的舖位業主梁女士致電節目批評建議有違自由市場，政府將責任轉嫁業主，「如果法例容許欠3個月租，我3個月食咩？」另一名有物業按揭的業主張先生說已經減租，並批評政府叫業主與銀行商討「離地」，「銀行無嘢同你傾」，要求許「你們可否貼地少許」。有靠租金過活的業主形容，聽到政策後兩晚失眠，擔心生計。

許正宇回應時，感謝部分業主自願減租與租戶共度時艱，並強調會與金管局討論，向銀行表明彈性處理受影響業主的按揭。被三度追問超市是否同樣受惠安排，許正宇未有正面回應，但稱零售業是受惠行業之一。

不符打針要求可炒 孕婦豁免

此外，政府昨刊憲修訂《僱傭條例》草案，列明僱員若因遵守《預防及控制疾病條例》下檢疫、隔離或強制檢測而被解僱，屬於不合理解僱，會盡快提交立法會刊憲生效。草案同時建議，若僱員未有醫學理由證不遵守疫苗通行證要求，可被視為解僱的正當理由，但豁免懷孕及餵哺母乳的僱員。

草案同時為無打疫苗可解僱設定日落條款，但未列明具體日期，只稱由勞工處長再發出指令。工聯會鄧家彪認為，有僱員在強檢令下做檢測，但多日未得結果，其間要放無薪假，冀政府處理。另外對於政府豁免懷孕及餵哺母乳的僱員，不打針被炒不算正當解僱，鄧認為回應婦女團體於求，冀政府由餵母乳婦女申報，毋須醫生證明。

（財政預算案）