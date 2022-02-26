豪宅變網戀詐騙基地 35男子失款1030萬

9人被捕 豪宅月租20萬

警方分別在周三和周四拘捕4男5女，介乎15至69歲。警方表示集團生活奢華，以月租20萬租用何文田一個頂層複式豪宅單位，作為其中6人的住所和詐騙中心，以及聘請私人司機代步。警方於單位內檢獲約60萬元現金、6隻名表、屬於他人的支票簿、用作扮演網上情人的對白劇本和偽造文件等。警方形容被捕的9人分工清晰，包括1名有黑社會背景的集團主腦、5名集團成員和3名傀儡户囗持有人，其中1名持有人是15歲的被捕學生。有人扮演網上戀人，有人扮演配角協助詐騙，有人負責偽造文件，有人則負責去處理騙款和清洗黑錢。

騙徒涉嫌在前年8月至今年1月，於交友平台假扮女子結識事主，以兩日至5個月不等的時間根據對白劇本騙取事主信任，再藉詞身處東南亞國家染疫又花光積蓄向事主借錢。集團成員其後向事主提供偽造證明，包括公司文件、員工卡片和匯款單等，假裝成女子的公司同事，聲稱協助還款，但要求事主先提交保證金，之後就失去聯絡。

網戀騙案升八成 事主多女性

另外，有成員訛稱陪伴男友到海外地方公幹，男友要求她進行不道德交易，於是離開男友。她再以失去經濟支柱為由，要求事主匯款至傀儡戶口，騙徒再利用其他傀儡戶口清洗黑錢。最少35名男性事主受騙，年齡介乎20至37歲。金額最大一宗騙案，涉及一名35歲本地男子。事主在網上結識集團成員，誤信這名「女友」有財務需要而匯款。另一騙徒再假裝「女友」公司職員，聲稱協助還款，要求事主繳付行政費用，事主最終被騙約210萬元。

警方表示，網上情緣騙案由前年的905宗，上升至去年1659宗，升幅超過八成。損失金額由前年約2.1億元，上升至去年近6億元，升幅近兩倍。當中八成半的事主是女性，年齡介乎13至87歲，有別於這次搗破的詐騙集團，以男性為主要目標。