黃店東主阻警入店判囚上訴 稱「問清楚」不算阻撓

兩名上訴人為魏偉才（25歲）及胞姊魏素香（36歲）。上訴方陳辭稱，當晚防暴警員在馬路驅散人群，發現案中另外兩名被控非法集結的被告身在「東屋台」內，警長趙文龍上前向門外的魏氏姊弟發警告。

上訴方指警方警告不詳盡

警長曾出庭供稱引述法例，並交代因懷疑店內有早前參與非法集結者，故需入內調查，否則控告二人阻差，然而此說法與片段不符，片段聽到警長高叫「逃犯喺入面，行開，否則告你阻差辦公」；另片段聽到警長以粗言辱罵上訴人，警長卻在庭上否認，可見其證供不可信。

律政司：處處刁難屬蓄意阻撓

上訴方稱，魏素香聞言後曾問「點解無啦啦警告我」，又要求對方出示委任證，未幾有女警叫她「除口罩」，焦點已轉至口罩上，魏氏姊弟不久被制服。律政司一方反駁，警告內容包含「有逃犯」及「阻差辦公」已相當清晰明確，然而上訴人仍處處刁難，屬蓄意阻撓警方。

【案件編號：HCMA 404/21】

（反修例風暴）