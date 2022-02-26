盧俊宇誤導警方罪成 官稱考慮判監

官斥加深公衆仇警

被告盧俊宇（39歲）聞悉裁決時表現激動，一度腳步不穩。辯方求情稱，被告已婚，育有一名1歲兒子；他曾任職跨國銀行的法規部，當區議員時關注無家者福祉，經常探訪長者。水官表示會考慮判被告即時監禁，但考慮控罪最高刑期不長，批准他保釋。

水官總結案情稱，被告前年11月21日在facebook發帖稱，當晚8時許協助被截查的巿民時遭警員截查拘捕，反手捉緊帶返警署，惟警方調查發現他當日近7時離開元朗，7時許進入旺角一間酒樓，故他在帖文所描述的事從未發生。警長文嘉明在11月23日到被告的議員辦事處調查，雖然沒出示或提及該帖文，水官認為被告必然知道警長是針對該帖文調查，當時被告大可撤回帖文的說法，惟他回答21日晚在元朗警署聲援巿民，故他確實向警長提供了虛假資料。

被告稱忘記警編號不談細節

官質疑只為自保

水官續稱，被告聲稱忘記涉及警員的編號，不願多談細節，「目的係自保，而並非真係忘記咗」。

加上被告的指控嚴重，即使沒有上述資料，警方仍會繼續調查事件，可能引發後續法律程序，故被告的行為是企圖妨礙達到公正目的，裁定他罪成。

【案件編號：FLCC 1757/21】

（反修例風暴）