涉鼓吹違防疫 茶店兩人控煽動還押 被告一發燒缺席一大狀遲上庭 官怒斥辯方

【明報專訊】旺角一間茶品店的兩名女負責人，被指透過社交媒體發布包括煽惑他人違反防疫規例的帖文被捕。警方國安處落案起訴兩人一項「作出具煽動意圖的作為」罪，案件昨日在西九龍裁判法院提堂。首被告因發高燒缺席，由律師代為申請保釋。署理總裁判官羅德泉認為未能信納被告不會作危害國家安全行為，拒絕她保釋，另押後3月3日再訊，待被告親自到庭。至於次被告的代表大律師則未趕及上午出庭，羅官不滿，斥責辯方「如果嚟唔切，就唔應該接單案」，將案件延至下午再續。次被告最終須還押至4月21日再訊。
官不信保釋後不危害國安
被告依次為侯穎欣（24歲）及林宛宜（21歲），控罪書上沒有報稱職業，據悉兩人為《初凝．芝茶》茶品店的負責人。兩人被控於2020年10月1日至2022年2月17日期間，在香港作出一項或多項具煽動意圖的作為，即在facebook及Instagram發布陳述和海報，具意圖引起憎恨或藐視中央或香港特別行政區政府或激起對其離叛、引起香港居民間的不滿或離叛，及慫使他人不守法或不服從合法命令。
律師稱臨時接獲提堂通知
辯方表示，首被告前晚不適送院，昨早帶到法院時發高燒，被帶返旺角警署，交由警方安排就醫，暫不能應訊。控方反對其保釋，羅官拒絕她保釋。
次被告在開庭時解釋「冇人同我講」上庭時間，故法律代表未趕及出庭。其事務律師邱國禧其後到庭稱，昨早約11時15分才接到次被告從法院來電告知他要提堂，他已盡快在12時20分到庭，惟大律師要下午才能出席。羅官批評辯方是專業失德，形容法庭「被脅持住」押後案件。
法庭延至下午處理次被告提訊，她暫毋須答辯，案件押後至4月21日再訊，待警方進一步調查兩名被告的手機，以及店舖的閉路電視片段，以檢視有否其他人涉案。羅官同樣未能信納次被告不會作出危害國家安全的行為，拒絕讓她保釋。
【案件編號：WKCC 699/22】
明報記者
（港區國安法）
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