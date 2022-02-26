涉鼓吹違防疫 茶店兩人控煽動還押 被告一發燒缺席一大狀遲上庭 官怒斥辯方

官不信保釋後不危害國安

被告依次為侯穎欣（24歲）及林宛宜（21歲），控罪書上沒有報稱職業，據悉兩人為《初凝．芝茶》茶品店的負責人。兩人被控於2020年10月1日至2022年2月17日期間，在香港作出一項或多項具煽動意圖的作為，即在facebook及Instagram發布陳述和海報，具意圖引起憎恨或藐視中央或香港特別行政區政府或激起對其離叛、引起香港居民間的不滿或離叛，及慫使他人不守法或不服從合法命令。

律師稱臨時接獲提堂通知

辯方表示，首被告前晚不適送院，昨早帶到法院時發高燒，被帶返旺角警署，交由警方安排就醫，暫不能應訊。控方反對其保釋，羅官拒絕她保釋。

次被告在開庭時解釋「冇人同我講」上庭時間，故法律代表未趕及出庭。其事務律師邱國禧其後到庭稱，昨早約11時15分才接到次被告從法院來電告知他要提堂，他已盡快在12時20分到庭，惟大律師要下午才能出席。羅官批評辯方是專業失德，形容法庭「被脅持住」押後案件。

法庭延至下午處理次被告提訊，她暫毋須答辯，案件押後至4月21日再訊，待警方進一步調查兩名被告的手機，以及店舖的閉路電視片段，以檢視有否其他人涉案。羅官同樣未能信納次被告不會作出危害國家安全的行為，拒絕讓她保釋。

【案件編號：WKCC 699/22】

明報記者

（港區國安法）