調查小組成員：舊對講機火場不宜

政府於迷你倉大火後成立跨部門工作小組，領導小組調查的邱偉強稱，除兩名消防員在大火殉職，另有5名消防員有熱衰竭症狀，以及兩人出現脫水。有見及此，消防處會加強消防員對相關症狀的認識，希望消防員可保留體力離開火場。

張耀升對講機事後無法開啟

庭上透露，張耀升持有俗稱「黑機」的舊款對講機，不設啟動緊急應變程序「Mayday」的按鈕。邱偉強引述跨部門工作小組的報告稱，張耀升的對講機或在火場入水或遇熱，事後已無法開啟，亦無法檢驗其性能。

對於涉事入口指揮官曾以紙皮記錄煙帽隊進入火場的資料，邱偉強承認完全不理想，為免重蹈覆轍，消防處2017年10月成立「事故安全隊」。若發生大型火警，事故安全隊會被派往現場，確保前線消防員跟隨指引安全工作。另於2020年11月，處方訂立新版本的「呼吸器管制程序」，要求入口指揮官妥善檢查煙帽隊的裝備和氣樽存量等。聆訊下周一（28日）續。

【案件編號：CCDI 333-4/16】

（迷你倉大火）