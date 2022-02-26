習近平與普京通話 籲談判解局

「重視各國合理安全關切」

新華社報道，習近平與普京通電話，指中方根據「烏克蘭問題本身的是非曲直」決定立場。他表示，要摒棄冷戰思維，重視和尊重各國合理安全關切，通過談判形成均衡、有效、可持續的歐洲安全機制；又稱中方關於尊重各國主權和領土完整、遵守聯合國憲章宗旨和原則的基本立場是一貫的。

美國總統拜登周四則稱，「任何鼓勵俄國赤裸侵略行徑的國家將蒙污」，但拒絕直接評論中國立場。美國與阿爾巴尼亞在聯合國提出譴責俄侵烏的決議草案，內容包括引用聯合國憲章第7條款，「動用海陸空軍事力量保衛國際和平與安全」，並於本港周六清晨在安理會表決，但預計將不可能通過，因俄羅斯擁有常任理事國獨有的否決權。

法國總統馬克龍周四致電普京，是俄揮軍侵烏後首名與後者通話的西方領袖。愛麗舍宮表示，馬克龍要求普京立即停止軍事行動，否則或面臨嚴厲制裁。他又說：「我認為，我有責任保持大門敞開，渠道暢通，以便在條件合適的時候可以找到停止敵對行動的辦法。」

（新華社/法新社/路透社/中央社）