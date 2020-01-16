俄軍攻入基輔 邊提談判邊倡叛變 烏籲民眾汽油彈抵抗 總統：西方制裁不足只能「孤軍作戰」

俄裝甲車入基輔北部 住宅區遭炮擊

基輔局勢昨日急轉即下，基輔當局提醒西北部奧波隆（Obolon）地區的民眾，基於正在逼近的「活躍敵對行為」，不要走到街上。英國廣播公司（BBC）指有網傳片段顯示有裝甲車駛經奧波隆地區，並指國防部已確認有俄軍進入住宅區。基輔市長克利欽科（Vitali Klitschko）稱該市進入防衛階段，「破壞者已進入基輔，尋求讓首都屈服並要摧毁我們。」有官員警告居民要留在室內，並準備好汽油彈抵抗俄軍。內政部表示，烏軍軍車已駛入基輔，阻止俄軍繼續進逼。

俄羅斯塔斯社（TASS）報道，俄國防部聲稱部隊不會攻擊基輔住宅區，又指俄軍已封鎖西面基輔的道路。俄軍宣布封鎖基輔西面之前，民眾逃亡潮繼續，在基輔前往西面的高速公路上，5條行車線都排滿逃離衝突的車龍。

克宮：準備好派代表到明斯克與烏談判

俄羅斯外長拉夫羅夫周五舉行記者會，提出俄羅斯的談判條件，說：「我們任何時候都準備好談判，只要烏克蘭的武裝部隊回應我們的訴求，放下武器。」他又說，軍事行動是要將烏克蘭去軍事化和去納粹化，將它們自壓迫中解脫，又稱烏克蘭人可以自由決定未來。克里姆林宮稱，總統普京與中國國家主席習近平通電話（見另稿）後，已準備好派代表到白俄羅斯明斯克，與烏克蘭代表談判。普京隨後再發表演說，呼籲烏克蘭軍隊推翻其政府，「不要容許新納粹分子和（烏克蘭激進民族主義者）利用你們的妻兒和高堂作人盾」，「將權力掌握在自己手中，那會更易讓我們達成協議」。

俄奪克里米亞主要水源

另外，俄軍控制了供應南部克里米亞主要供水來源--北面的第聶伯河部分河段，自俄2014年吞併克里米亞後，烏克蘭多次截斷當地水源。另外，俄軍控制了距離基輔約90公里的切爾諾貝爾核電站。烏克蘭核能部門及內政部昨指，核電站地區輻射水平有上升，相信是因為重型軍備駛經當地揚起輻射塵所致，目前對基輔影響不大。有專家指俄軍奪取核電站，是想抄一條從白俄羅斯前往基輔最短距離的路，亦有分析指俄方想藉此警告打算支持烏克蘭的歐洲國家。

《紐約時報》引述獨立專家表示，侵烏俄軍在烏克蘭東、南面遇到的抵抗不大，在北面的基輔和哈爾科夫（Kharkiv）等大城市遇到的反抗則較估計強。《珍氏國防評論》（Janes Defense Review）的報道指出，從社交平台資訊得知，準備越過哈爾科夫的俄軍似乎被激戰拖住，「一些裝甲縱隊已遭伏擊」。

澤連斯基簽總動員令 禁壯丁離國

面對俄軍步步進逼，澤連斯基周四簽署總動員令，為期90日，禁止18至60歲男性國民離境。他亦呼籲國民保衛國家，稱政府會向所有準備作戰的國民提供武器。他表示，聽到新鐵幕正在降下的聲音，像冷戰時一樣分隔開俄羅斯和世界其他地方。他周五午夜過後在電視上發表講話，說：「敵人視我為頭號目標，我的家人是第2號目標。他們希望藉摧毀國家領導，在政治上摧毀烏克蘭。」但他表明自己和家人會留守基輔。他又指西方國家實施的制裁並不足夠，並指摘世界在隔岸觀火，現時只有烏克蘭獨自保衛國家。

另外，在英國禁止俄羅斯航空飛機飛越領空後，俄羅斯周五宣布，禁止所有英國航機飛越俄領空。有關決定勢影響來往英國和亞洲的航班路線。

（路透社/法新社/CNN/衛報/AXIOS/紐約時報/中央社/澳洲廣播公司）

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