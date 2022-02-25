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【Emily】逾10港區人代請假缺席兩會

【明報專訊】全國政協、人大代表「兩會」下月初喺北京召開，一班港區政協委員和人代噚日要先上深圳隔離7日，確保無感染新冠病毒先可以去北京開會。港區人大代表團團長馬逢國噚日坐車去深圳前話，今次有超過10名港區人代請假未能出席會議，而佢相信議程唔會包括香港特首選舉。據Emily了解，其中一名缺席嘅係生日會風波主角洪為民。

全國人大常委譚耀宗出發前話，今次防疫措施係疫情兩年嚟最嚴謹，大會建議，如果曾經確診或屬緊密接觸者，就唔好出席會議，有啲代表嘅家人或身邊人染疫，因此已請假。另外，部分人代因為要留港幫手抗疫要請假，包括全港社區抗疫連線總召集人陳振彬和行會成員、立法會建制派「班長」廖長江。陳振彬話請假係要留港統籌「連線」抗疫。

有人代喺上深圳隔離前一直做抗疫工作，好似身兼選委會界別立法會議員嘅人代陳曼琪。港區人代陳曉峰分享旅途上情况，各港區人代喺旅遊巴上要分開坐，要戴口罩同面罩。陳曉峰話，出發前48小時要做核酸檢測、陰性先可上車，去到酒店要各自留喺房，連露台都唔可以出。佢話會乖乖讀吓書，準備議程。

深圳五星酒店隔離食鮑魚

政協委員方面都好多人向兩會請假，如早前因為司機染疫嘅全國政協常委唐英年。

睇番一班人代同政協委員喺深圳隔離嘅三餐伙食似乎唔錯，有鮑魚、帶子、海參、鴨等，入住嘅係五星酒店。

相關字詞﹕廖長江 陳振彬 陳曉峰 譚耀宗 馬逢國 全國兩會

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