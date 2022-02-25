【Emily】張超雄出獄 囑勿忘牆內人

莊陳有迎接擁抱 感謝張

噚日朝早11點幾，張超雄身穿運動外套、手持個人物品步出荔枝角收押所，友人包括前助理及樂施會前總幹事莊陳有等喺度迎接，各人見面時即擁抱，莊陳有話感謝張超雄嘅付出。

張超雄受訪時感嘆，21日刑期相對較短，惟要跟家人分開，且天氣冷，每日都難捱，形容「好明白同家人分開嘅痛苦」。佢話獄中職員及囚友均有染疫，惟因信息唔流通，在囚者處於被動狀態，直言當時「安全感好低」。

懲教署現實施「鎖倉」，在囚者每日一個鐘戶外活動被取消，親友無法探訪，還押者提堂日期亦一再押後，未能出庭申請保釋，張超雄盼當局盡快為在囚者安排。佢又話，現仍有不少朋友與港人因堅持信念而身陷囹圄，同樣因「鎖倉」未能與家人見面，故望港人唔會忘記在囚者，「唔好忘記牆裏好多人受苦」。

張超雄被指於前年5月喺內會中，於主席台前叫口號及舉標語，被部分議員投訴行為滋擾、引起擾亂，涉違反《立法會權力及特權條例》。佢本月4日承認一項藐視罪，判監3周。