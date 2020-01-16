大灣區GBA時政一周：省立圖書館閱讀榜 《三體》最多人借

大家最關注的自然是哪本圖書最多人借閱。根據統計，中國著名科幻小說《三體》是去年中文圖書借閱排行榜最受歡迎作品，其中《三體Ⅱ：黑暗森林》與《三體》（典藏版）分別以130及129的外借次數排第一、二名，以去年省立圖書館開館297天計，即每2.4日就有讀者借閱；《三體Ⅲ：死神永生》亦以外借97次排第六位。此外，以大躍進、文化大革命等為故事背景的余華小說《活著》排第五，日本作家東野圭吾的《白夜行》和《解憂雜貨店》也受讀者青睞，分別列第七、八位（表1）。

十大熱門雜誌多元 兵工題材上榜

劉慈欣的《三體》是首部亞洲科幻小說獲得「雨果獎」最佳長篇小說獎，是中國科幻文學的里程碑。全書三卷共90萬字，講述一個宇宙級別的生存與毁滅故事，小說中對科學物理等的描寫，更被認為難以改編成電視劇或電影。

至於去年最多讀者借閱的雜誌期刊，則以《讀者》排榜首，被外借1306次；《讀者》創刊於1981年，屬綜合類文摘雜誌。《鳳凰週刊》、《三聯生活周刊》、《中國國家地理》、《知音（海外版）》等也是讀者比較喜歡的期刊。從榜單也可見，讀者對雜誌期刊的口味多元，打入十大的有文學類，也有人文歷史、兵工科技及家庭生活等不同題材（表2）。

措施鼓勵閱讀 去年增14萬註冊讀者

在前述的鼓勵閱讀措施下，去年省立圖書館新增註冊讀者14.2萬人，書刊流通137.08萬冊次，其中外借圖書81.34萬冊。說到「借書王」，一名招姓讀者去年借了913本書，以一年365日計，這名讀者平均一天閱讀2.5本書；排第十位的讀者一年則借了448本書（表3）。

除了星期一例行閉館，以及因疫情防控要求暫停服務，去年省立圖書館開館297天，據2021年度讀者進館次數排行榜（表4），一名劉姓讀者去年共到省立圖書館297次，換句話說是天天到圖書館，風雨不改；排第二至五的讀者進館次數也超過290次。

廣東省立中山圖書館是廣東省級綜合性公共圖書館，為廣東省古籍保護中心、全國圖書館聯合編目中心廣東省分中心所在地，亦是國家重點古籍保護單位，2018年5月被評為國家一級圖書館。圖書館創建於1912年，前身是明代羊城名勝古蹟南園，後為清代廣雅書局藏書樓；1917年7月定名廣東省立圖書館。截至2017年底，廣東省立中山圖書館收藏普通文獻861.18萬冊（件），包括紙質文獻847.01萬冊、視聽文獻11.71萬件、縮微製品2.46萬件，另有期刊約2.46萬種88.59萬冊，電子文獻約864.47萬冊（件）。