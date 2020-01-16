大灣區GBA時政一周：港澳「藥械通」第二批目錄發布

引入新藥 治黃斑病新希望

藥械通政策允許已在港澳上市、公立醫院普遍採用、屬於臨牀急需或內地需要的藥物及醫療器械，透過試點醫療機構申請進口，去年8月試點醫院擴至5間，分別是珠海希瑪林順潮眼科醫院、香港大學深圳醫院、廣州和睦家醫院、廣州現代醫院及中山陳星海醫院。

據希瑪眼科 （03309） 主席兼行政總裁林順潮表示，其引入的黃斑病新藥，與內地使用的舊款藥比較，診治效果更好，藥效更長，能讓內地病人不用受頻密用藥之苦。

「大灣區政策通」小程序上線

由廣東省大灣區辦公室主辦、南方網建設運營的「粵港澳大灣區政策通」小程序上周正式上線，用戶透過小程序可隨時隨地查閱中央及粵港澳三地發布涉及大灣區的政策，目前小程序內可查政策有約1000條，並會持續更新，用戶可利用主題、領域等選項作分類查詢。

廣州多點推進大灣區建設

廣州市日前舉行「推進粵港澳大灣區建設領導小組」全體會議，原則通過廣州市推進粵港澳大灣區建設十四五實施方案、粵港澳大灣區國際科技創新中心廣州創新合作區建設行動方案等。

市委書記林克慶於會上表示，廣州將繼續推進大灣區建設發展，包括共建廣深港澳科技創新走廊，推進粵港澳大灣區科技創新中心、廣州實驗室建設；深化產學研協同，加強金融、法律、航運等專業服務業領域合作；深入實施灣區通，推進規則銜接機制對接；強化機場、港口和軌道的協同發展；加快建設南沙合作區，深化就業、教育、醫療、文化、旅遊等領域合作等。

粵新設省級地方金融基礎設施

廣東省地方金融監督管理局日前同意，將廣東金融資產交易中心有限公司和廣州金融資產交易中心有限公司整合，設立廣東金融資產交易中心股份有限公司。

新公司將定位為省級地方金融基礎設施，可經營各類金融資產交易、不良資產交易、金融企業非上市國有產權轉讓提供服務；投融資諮詢策劃、信息諮詢及技術中介服務等。

前海累計註冊1.19萬港企

廣東省發改委早前公布，截至去年12月，前海累計註冊港資企業1.19萬間，其中註冊資本1000萬美元（折合約7800萬港元）以上的港企累計超過2400間。橫琴方面，截至去年底共有澳資企業4761間。