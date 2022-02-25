與15歲學生性交 教師7罪成 趁妻外出帶事主返家 官斥明知女生未成年

被告L.H.M.（現年35歲）案發時為事主X的班主任和中文教師，他被控於2020年6月20日至9月某日期間，6次在粉嶺聯捷街一單位非禮案發時約15歲的少女X ，及於同年10月12日與16歲以下的X性交。辯方庭上提出，X的家長向校方施壓，令被告邀請前同事撰寫求情信時有困難。

官信事主視被告為男友

不認同辯方指事主討厭被告

游官裁決時信納X的證供，X視被告為男朋友，若如辯方所說X是討厭被告，她大可聲稱反對被告的行徑以加重其罪責；又指事主曾隱瞞被告身分，可見與她對被告有好感、想保護對方的想法脗合。游官稱，X在「既抗拒又喜歡」之下，容許被告接觸身體，當時15歲的她更受情緒困擾自殘，擔任教職員9年的被告沒臨崖勒馬，是令事件由不道德變成不合法。

被告自辯稱，事前獲X告知她已年滿16歲，他只承認三度在家中與X親吻擁抱，否認性交，他形容自己軟弱，沒跟X斷絕來往。

斥被告先後更改口供說謊

游官斥被告先後更改口供是說謊，他亦沒理由單憑X的一句話做出影響一生的事情。相反，X作供合乎情理，鉅細無遺地憶述性交經過。

至於另外4次非禮，辯方呈上被告妻子的手機步數紀錄和信息對話，稱被告不可能於妻子在家工作時與X見面。游官不排除被告趁妻子外出時和X相聚，而X對班主任親吻擁抱的細節印象深刻，構成猥褻侵犯，裁定被告7項罪名成立。

【案件編號：DCCC 406/21】