港聞

港聞二

與15歲學生性交 教師7罪成 趁妻外出帶事主返家 官斥明知女生未成年

【明報專訊】已婚男教師趁妻子不在家，屢次於住所非禮一名中五女學生，又要求對方的初夜，及後兩人性交。教師否認6項非禮罪及一項與16歲以下女童性交罪，昨在區院裁定全部罪名成立。法官游德康斥被告說謊開脫罪名，明知女生當時未滿16歲而犯案。被告還押至4月14日判刑，以待索取事主報告。

被告L.H.M.（現年35歲）案發時為事主X的班主任和中文教師，他被控於2020年6月20日至9月某日期間，6次在粉嶺聯捷街一單位非禮案發時約15歲的少女X ，及於同年10月12日與16歲以下的X性交。辯方庭上提出，X的家長向校方施壓，令被告邀請前同事撰寫求情信時有困難。

官信事主視被告為男友

不認同辯方指事主討厭被告

游官裁決時信納X的證供，X視被告為男朋友，若如辯方所說X是討厭被告，她大可聲稱反對被告的行徑以加重其罪責；又指事主曾隱瞞被告身分，可見與她對被告有好感、想保護對方的想法脗合。游官稱，X在「既抗拒又喜歡」之下，容許被告接觸身體，當時15歲的她更受情緒困擾自殘，擔任教職員9年的被告沒臨崖勒馬，是令事件由不道德變成不合法。

被告自辯稱，事前獲X告知她已年滿16歲，他只承認三度在家中與X親吻擁抱，否認性交，他形容自己軟弱，沒跟X斷絕來往。

斥被告先後更改口供說謊

游官斥被告先後更改口供是說謊，他亦沒理由單憑X的一句話做出影響一生的事情。相反，X作供合乎情理，鉅細無遺地憶述性交經過。

至於另外4次非禮，辯方呈上被告妻子的手機步數紀錄和信息對話，稱被告不可能於妻子在家工作時與X見面。游官不排除被告趁妻子外出時和X相聚，而X對班主任親吻擁抱的細節印象深刻，構成猥褻侵犯，裁定被告7項罪名成立。

【案件編號：DCCC 406/21】

上 / 下一篇新聞

沒新冠病徵 9歲長期病童猝逝 專家疑關新陳代謝問題或「免疫風暴」
沒新冠病徵 9歲長期病童猝逝 專家疑關新陳代謝問題或「免疫風暴」
急症室極擠 醫局籲穩定者勿赴伊院廣華
急症室極擠 醫局籲穩定者勿赴伊院廣華
染疫醫護隔離7日陰性可復工 護士批「捱病仲要人快啲好番」
染疫醫護隔離7日陰性可復工 護士批「捱病仲要人快啲好番」
浸院將撥12病牀收公院病人
浸院將撥12病牀收公院病人
商場處處安心碼 無看守非人人嘟 疫苗通首日 領展：增人手提掃描 執行順利無投訴
商場處處安心碼 無看守非人人嘟 疫苗通首日 領展：增人手提掃描 執行順利無投訴
病况未穩無豁免 長期病者憂截查擬接種
病况未穩無豁免 長期病者憂截查擬接種
癱瘓病史者續拒打針 儲糧生活「唯有樸素」
癱瘓病史者續拒打針 儲糧生活「唯有樸素」
食肆稱生意減半 街市檔指長者尤減
食肆稱生意減半 街市檔指長者尤減
爆疫缺人手 活豬減產勢漲價 鮮牛料停10天 上水屠房周日恐關
爆疫缺人手 活豬減產勢漲價 鮮牛料停10天 上水屠房周日恐關
訂緊急規例 准免註冊引內地醫護 工會促確保貼近港標準 免影響治療
訂緊急規例 准免註冊引內地醫護 工會促確保貼近港標準 免影響治療
梁卓偉：全民檢測已失好時機 料3月首兩周疫峰4月退卻
梁卓偉：全民檢測已失好時機 料3月首兩周疫峰4月退卻
染疫外傭紛遭逐出家門 平機會：或違殘疾條例
染疫外傭紛遭逐出家門 平機會：或違殘疾條例
歐盟駐港辦函林鄭：逾一成僑民已離港
歐盟駐港辦函林鄭：逾一成僑民已離港
應付緊急召喚 消防啓動兩處長指揮室
應付緊急召喚 消防啓動兩處長指揮室
兩區兩廈分別逾百宗陽性
兩區兩廈分別逾百宗陽性
BNO放寬簽證 97後出生可單獨移英 須18歲以上 父或母持BNO
BNO放寬簽證 97後出生可單獨移英 須18歲以上 父或母持BNO
涉訛稱被警帶署 盧俊宇否認誤導警員
涉訛稱被警帶署 盧俊宇否認誤導警員
破管署代表支聯應訊 「政府告政府」首例
破管署代表支聯應訊 「政府告政府」首例
禁業主追租 擬元旦日起劃線 按摩業憂期滿即追數月租 梁志堅：業主困難政府負責？
禁業主追租 擬元旦日起劃線 按摩業憂期滿即追數月租 梁志堅：業主困難政府負責？
指有業主稱拖租影響續約 美容院：部分店約滿即結業
指有業主稱拖租影響續約 美容院：部分店約滿即結業
消費券期限增至7個月 陳茂波：疫盛不鼓勵消費 延長添靈活
消費券期限增至7個月 陳茂波：疫盛不鼓勵消費 延長添靈活
妻確診 聶德權留家檢疫
妻確診 聶德權留家檢疫
公僕薪酬預算漲13%
公僕薪酬預算漲13%
許智峯藐視法庭案擇日判 律政司：給足時間自棄抗辯
許智峯藐視法庭案擇日判 律政司：給足時間自棄抗辯
兩女籲市民毋須打針 國安警指涉煽動拉人
兩女籲市民毋須打針 國安警指涉煽動拉人
大灣區GBA時政一周：港澳「藥械通」第二批目錄發布
大灣區GBA時政一周：港澳「藥械通」第二批目錄發布
大灣區GBA時政一周：省立圖書館閱讀榜 《三體》最多人借
大灣區GBA時政一周：省立圖書館閱讀榜 《三體》最多人借
灣區手記：「大灣區哥哥」提高灣區熱度？ ／文：尚東美
灣區手記：「大灣區哥哥」提高灣區熱度？ ／文：尚東美
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】張超雄出獄 囑勿忘牆內人
【Emily】張超雄出獄 囑勿忘牆內人
【Emily】逾10港區人代請假缺席兩會
【Emily】逾10港區人代請假缺席兩會
【Emily】特警遴選節目周日播 考SDU 阿sir話最看重不放棄
【Emily】特警遴選節目周日播 考SDU 阿sir話最看重不放棄
【Emily】陳穎欣倡消費券強檢掛鈎 陳茂波說不
【Emily】陳穎欣倡消費券強檢掛鈎 陳茂波說不
【Emily】張國鈞著保護衣 為居家檢疫戶派物資
【Emily】張國鈞著保護衣 為居家檢疫戶派物資