許智峯藐視法庭案擇日判 律政司：給足時間自棄抗辯

許牽涉及的4宗刑事案，包括他連同林卓廷等3人被指在2019年7月光復屯門遊行當日，要求一名市民刪去手機內拍到示威者的片段及照片，因而被控企圖妨礙司法公正的案件，以及3宗民主派議會藐視案。

「不認為繼續押後可確保許出庭」

對於許昨日缺席，律政司一方稱，警方早在去年10月向許發電郵請他今年1月31日就本案出庭，翌日許亦在facebook提到此事；及至本月初，許在facebook發帖透露本案押後原因，顯然十分了解本案進度，律政司已給許逾4個月時間，然而他放棄抗辯權利，亦不認為繼續押後可確保許會出庭，申請繼續處理案件獲批。

律政司一方指出，許於2020年11月聲稱要到丹麥外訪，令法庭批准他短暫離港，然而丹麥政界人士Anders Storgaard同年12月在社交媒體披露有關行程屬虛假。許離港前向警方稱將於12月4回港，但12月3日在社交媒體宣布流亡海外。此外，許出發前已為家人訂購前往英國的單程機票，早有計劃安排全家離港。

律政司一方稱，基於許向警方提供誤導資訊以潛逃，對他牽涉的案件造成阻礙，他身負的4宗刑事案至今僅得一宗已排期審訊，綜合上述已足以證明其行為構成藐視法庭。

【案件編號：HCMP 830/21】