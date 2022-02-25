許智峯藐視法庭案擇日判 律政司：給足時間自棄抗辯

【明報專訊】身負4宗刑事案的立法會前議員許智峯（圖），去年獲法庭批准在保釋期間赴丹麥公務外訪，惟他抵達後宣布流亡，律政司去年控告他4項刑事藐視法庭罪，指控他誤導警方相信他會回港應訊，另涉違反保釋條件無依時應訊，案件昨在許缺席下於高等法院進行。律政司一方強調，許早有計劃離港，外訪行程亦屬虛假，他是故意阻礙其身負案件的法庭程序。法官陳慶偉聽畢陳辭後擇日頒下判辭。
許牽涉及的4宗刑事案，包括他連同林卓廷等3人被指在2019年7月光復屯門遊行當日，要求一名市民刪去手機內拍到示威者的片段及照片，因而被控企圖妨礙司法公正的案件，以及3宗民主派議會藐視案。
「不認為繼續押後可確保許出庭」
對於許昨日缺席，律政司一方稱，警方早在去年10月向許發電郵請他今年1月31日就本案出庭，翌日許亦在facebook提到此事；及至本月初，許在facebook發帖透露本案押後原因，顯然十分了解本案進度，律政司已給許逾4個月時間，然而他放棄抗辯權利，亦不認為繼續押後可確保許會出庭，申請繼續處理案件獲批。
律政司一方指出，許於2020年11月聲稱要到丹麥外訪，令法庭批准他短暫離港，然而丹麥政界人士Anders Storgaard同年12月在社交媒體披露有關行程屬虛假。許離港前向警方稱將於12月4回港，但12月3日在社交媒體宣布流亡海外。此外，許出發前已為家人訂購前往英國的單程機票，早有計劃安排全家離港。
律政司一方稱，基於許向警方提供誤導資訊以潛逃，對他牽涉的案件造成阻礙，他身負的4宗刑事案至今僅得一宗已排期審訊，綜合上述已足以證明其行為構成藐視法庭。