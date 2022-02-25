公僕薪酬預算漲13%

房津非實銷津貼增1/4

公務員一般開支部分顯示，下年度領取居所資助津貼的公務員有2070人，較2021/22年度增15.6%；領取非實報實銷現金津貼有13,150人，增幅約26.7%；該兩項目的開支下年度為6.98億元及30.3億元，增幅25.5%及26%。政府解釋因合資格人員薪金遞增和晉升而獲發津貼人數有所增加。

至於其他部門下年度預算，大部分均較本年度修訂預算上揚，有部門增加開支與疫情有關，包括衛生署需採購及注射新冠疫苗，及需額外撥款以應付長者醫療券計劃，下年度整體預算達262.7億，較本年度增28.7%。食衛局下年度預算1142.5億元，較本年度上漲32%，主要由於支援各項抗疫措施和基層醫療健康發展開支所需撥款增加等。

（2022/23財政預算案）