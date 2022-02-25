公僕薪酬預算漲13%

【明報專訊】政府大部分政策局及部門在下個財政年度開支增加，公務員職位數目雖未有鬆綁，不過涉及公務員的開支預算撥款則上升，新一份預算案顯示，接近20萬名公務員的薪酬預算940億元，較2021/22年修訂預算增加13%，及佔整體政府開支6978億元約13.5%。各部門開支預算中，公務員一般開支部分顯示，下年度撥款增加8.6億元，達52.5億元；政府解釋，主要由於預計房屋津貼、旅費及長期優良服務旅行獎勵計劃開支有所增加，領取人數預計亦增加（見表）。
房津非實銷津貼增1/4
公務員一般開支部分顯示，下年度領取居所資助津貼的公務員有2070人，較2021/22年度增15.6%；領取非實報實銷現金津貼有13,150人，增幅約26.7%；該兩項目的開支下年度為6.98億元及30.3億元，增幅25.5%及26%。政府解釋因合資格人員薪金遞增和晉升而獲發津貼人數有所增加。
至於其他部門下年度預算，大部分均較本年度修訂預算上揚，有部門增加開支與疫情有關，包括衛生署需採購及注射新冠疫苗，及需額外撥款以應付長者醫療券計劃，下年度整體預算達262.7億，較本年度增28.7%。食衛局下年度預算1142.5億元，較本年度上漲32%，主要由於支援各項抗疫措施和基層醫療健康發展開支所需撥款增加等。
（2022/23財政預算案）
相關字詞﹕財政預算案