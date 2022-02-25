消費券期限增至7個月 陳茂波：疫盛不鼓勵消費 延長添靈活

市民促直接派錢 陳：派消費券較快

首期消費券5000元，政府計劃4月率先向去年已登記的630萬名港人派發。昨日電台聯播節目《財政司司長熱線》，多名市民致電促當局改發現金，市民黎小姐另表示，去年使用Tap & Go登記，但Tap & Go在首期發放消費券時十分混亂，她及後已刪除有關程式，亦不記得帳戶號碼及密碼，關注可否轉換平台。65歲尹女士則稱，上月剛轉用「樂悠卡」，並取消了去年登記消費券的八達通卡，關注需否重新登記。

陳茂波回應，個別儲值工具營運商去年表現有所不同，個別表現「要打手板」，稱黎小姐個案可處理，又說知悉有個別市民轉用樂悠卡或已遺失八達通卡，4月前會辦理特定手續處理，當局稍後將再公布，重申利用去年市民登記消費券的資料派發首期5000元會較派現金快。被問到會否待疫情較明朗才派發首期消費券，他說大部分市民受疫情打擊大，若盡快將款額給予市民，但延長使用時限，增加靈活性，做法會較合適。

議員倡不派移民者 政府：難斷離港會否返港

至於第二期消費券，陳茂波稱會分期發放，財政預算案及稅務政策組主任王學玲表示，第二期會容許市民轉平台，促進電子支付平台之間競爭，推出更多優惠。

去年電子消費券計劃，只要過去24個月曾在港的市民就合資格申領。昨日立法會財委會，新民黨李梓敬建議近期移民的人不應獲發消費券，質疑若已移民的港人可領取，但居於內地、過往兩年因疫情未有機會返港的市民則不受惠，「為何離棄國家的人就要給，擁抱國家的人就不給？」

王學玲回應，入境處難以判斷已離港市民是否不會再返港，去年已將由外國簽發的永久居民身分證持有人剔除，並設在港居住要求，以及要求申請人自我申報，當局亦有抽查；至於今年中再推第二期消費券，在港逗留時間要求或因疫情再調整。

（2022/23財政預算案）