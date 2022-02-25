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禁業主追租 擬元旦日起劃線 按摩業憂期滿即追數月租 梁志堅：業主困難政府負責？

【明報專訊】《財政預算案》提出立法規管業主追討「指定行業」租金行為，為期3至6個月。陳茂波昨稱，初步構思以今年1月1日劃線，暫緩第五波疫情下的欠租，今年之前的欠租需按原租約處理。前日去信要求政府釐清會否補貼業主的地建會主席梁志堅昨接受查詢稱，「法例令某一方（業主）有困難，是否政府負責呢？收地，都要賠償啦！」按摩業界則擔心，業主第四個月會一併追討過去租金，政府補貼業界停業期間一半租金才能真正幫助業界。

明報記者

不過，政府對調整政策反應未見積極。財經事務及庫務局長許正宇在昨日記者會稱，立法原意並非政府再派錢，又列舉預算案分別協助個人及企業總額，認為不應針對單一政策。財庫局常任秘書長（庫務）朱曼玲回應受惠物業呎數有否上限時，稱呎數不在當局考慮之列。

議員業界同倡補貼租金 局方：原意非派錢

陳茂波昨出席立法會財委會會議，多名議員關注禁止業主向「指定行業」追租的範圍。陳透露，可獲免追租的指定行業包括餐飲業、幼兒中心、幼稚園、私立小學和中學日校、零售店舖、補習學校、興趣班處所、旅行代理商和郵輪業務處所、職業介紹所、經營流行音樂會處所、學校和專上院校餐飲供應商、洗衣業、洗碗業、藝術文化界團體租用處所、經營鮮活副食品批銷商務處所。財庫局昨確認，表列處所下食肆及超市等23類場所均可受惠。

自由黨張宇人擔心，現計劃下免追討期過後租戶仍沒能力繳交欠租，建議由政府代繳兩個月租金，業主則減兩個月租金。陳茂波表示曾研究有關建議，但政府不能代繳租金，又重申立法希望締造機會讓業主和租戶雙方商議。

對於有部分業主需向銀行還款還息，陳茂波稱金管局將會向銀行發出指引，要求銀行彈性處理，強調當局會嚴格執行指引，若有違反會嚴肅跟進。

葛珮帆倡學星洲退物業稅 陳茂波：執行困難

民建聯葛珮帆則提出，政府可仿效新加坡，向業主退回物業稅，全數用作支持租戶租金。惟陳茂波解釋本港與新加坡情况有異，實際執行有困難。

香港特區按摩業總會主席周鎮宇稱，近期起碼有兩間大中型按摩店因欠租多月，被業主向法庭申請封舖，兩店均是自1990年代已開業。他說，按摩院面積最少7000平方呎，抗疫基金的資助額連交租也不夠，並擔心在法例限期後第四個月一併追討累積租金，要求政府補貼租金。

梁志堅前日即日致函陳茂波要求澄清修例，但當局未有回覆。被問及地建會會否考慮訴諸法律行動，梁志堅說先尋求陳茂波澄清立法建議。

（2022/23財政預算案）

相關字詞﹕社交距離措施 新冠疫情 追租 陳茂波 財政預算案

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