禁業主追租 擬元旦日起劃線 按摩業憂期滿即追數月租 梁志堅：業主困難政府負責？

明報記者

不過，政府對調整政策反應未見積極。財經事務及庫務局長許正宇在昨日記者會稱，立法原意並非政府再派錢，又列舉預算案分別協助個人及企業總額，認為不應針對單一政策。財庫局常任秘書長（庫務）朱曼玲回應受惠物業呎數有否上限時，稱呎數不在當局考慮之列。

議員業界同倡補貼租金 局方：原意非派錢

陳茂波昨出席立法會財委會會議，多名議員關注禁止業主向「指定行業」追租的範圍。陳透露，可獲免追租的指定行業包括餐飲業、幼兒中心、幼稚園、私立小學和中學日校、零售店舖、補習學校、興趣班處所、旅行代理商和郵輪業務處所、職業介紹所、經營流行音樂會處所、學校和專上院校餐飲供應商、洗衣業、洗碗業、藝術文化界團體租用處所、經營鮮活副食品批銷商務處所。財庫局昨確認，表列處所下食肆及超市等23類場所均可受惠。

自由黨張宇人擔心，現計劃下免追討期過後租戶仍沒能力繳交欠租，建議由政府代繳兩個月租金，業主則減兩個月租金。陳茂波表示曾研究有關建議，但政府不能代繳租金，又重申立法希望締造機會讓業主和租戶雙方商議。

對於有部分業主需向銀行還款還息，陳茂波稱金管局將會向銀行發出指引，要求銀行彈性處理，強調當局會嚴格執行指引，若有違反會嚴肅跟進。

葛珮帆倡學星洲退物業稅 陳茂波：執行困難

民建聯葛珮帆則提出，政府可仿效新加坡，向業主退回物業稅，全數用作支持租戶租金。惟陳茂波解釋本港與新加坡情况有異，實際執行有困難。

香港特區按摩業總會主席周鎮宇稱，近期起碼有兩間大中型按摩店因欠租多月，被業主向法庭申請封舖，兩店均是自1990年代已開業。他說，按摩院面積最少7000平方呎，抗疫基金的資助額連交租也不夠，並擔心在法例限期後第四個月一併追討累積租金，要求政府補貼租金。

梁志堅前日即日致函陳茂波要求澄清修例，但當局未有回覆。被問及地建會會否考慮訴諸法律行動，梁志堅說先尋求陳茂波澄清立法建議。

（2022/23財政預算案）