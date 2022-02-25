涉訛稱被警帶署 盧俊宇否認誤導警員

39歲被告盧俊宇被控於2020年11月23日，在屯門美樂花園商場地下39號舖外提供虛假資料，即他曾於2020年11月21日於元朗警署外被警察截停及搜查，意圖及故意而誤導警長文嘉明。庭上證供顯示，被告於前年11月21日發帖文後，有閉路電視片段顯示他當時身處旺角一間酒樓，帖文及後已刪除。

屯門警署警民關係組警長文嘉明供稱，前年11月22日看到被告的帖文，翌日下午4時許到被告的議員辦事處，詢問被告在21日發生何事，被告回答當日在元朗警署附近聲援兩名遭截停搜查的巿民，因情况混亂，不記得在場警員的編號，亦已諮詢法律意見，不便討論事件。文嘉明同意辯方所言，兩人曾談及違泊等社區問題，但否認不曾談論21日被告聲援兩名巿民一事。

片段證離開元朗

辯方：無證據不曾到警署

文嘉明作供後，法庭裁定表證成立。被告不自辯，辯方隨即作結案陳辭，表示被告沒向文嘉明指明在什麼時間到元朗警署聲援巿民，縱然控方舉證被告21日近7時離開元朗，前往旺角一間酒樓，但未能證明他7時前不曾聲援巿民，若被告確實在6時到元朗警署，即他沒向文撒謊。

裁判官水佳麗質疑，被告在帖文已指明當晚8時許聲援巿民，他與文嘉明的對話亦與帖文有關。辯方則強調，即使帖文內容虛假，亦不代表被告向文撒謊，因文只問21日發生何事，不針對帖文提問，被告亦沒向文提到帖文中遭警員反手捉緊等細節。

【案件編號：FLCC 1757/21】