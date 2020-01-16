BNO放寬簽證 97後出生可單獨移英 須18歲以上 父或母持BNO

去年逾10萬宗申請 逾九成獲批

根據英國當局最新數字，自去年1月31日起至去年底，11個月累計接獲103,900宗簽證計劃申請，當中97,057宗獲批。

英國移民政務次官Kevin Foster書面回應國會質詢時稱，現行BNO簽證制度下，1997年7月1日或之後出生的港人不能獨立申請BNO，必須以合資格父母受養人的身分申請，或導致部分同一家庭的部分子女可獨立申請到，部分18至24歲的子女卻不能，做法不公平。

根據英國政府提出，9月將修訂當地入境法例，10月起推出新計劃，但申請人仍要符合證明可自給自足等經濟要求。

英國內政部昨日公布最新統計數據，2021年第四季收到1.56萬宗BNO移居申請，較第三季約2.4萬宗少35%，亦是去年4個季度中最少。英國內政部同時公布，去年第四季共拒絕80宗申請，當中79宗屬海外申請、1宗為本地申請，屬於首批被拒申請的個案。

9月修訂入境法例 10月起推新計劃

去年第四季約1.56萬宗申請中，14,471宗屬海外申請、1100宗本地申請。至於獲批數字，同季共有約2.1萬宗申請獲批簽證，包括1.86萬宗海外申請、2281宗本地申請。

另外，去年10至12月有18名港人到英國尋求庇護，統計2021年全年，共有110名港人向英國提出庇護申請，較2020年的64人增加七成。同季有5人獲批庇護申請、14人申請被拒、9人撤回申請。去年全年共12名港人獲批庇護，是2020年3人的4倍。