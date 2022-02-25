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兩區兩廈分別逾百宗陽性

【明報專訊】長沙灣麗翠苑麗棠閣及觀塘安泰邨智泰樓，前日分別因污水樣本對新冠病毒檢測呈陽性，懷疑有隱性傳播，被當局圍封檢測，兩廈各發現過百宗初步陽性個案，衛生防護中心會安排跟進。根據強制檢測公告，任何在2月10日至2月23日曾身處兩大廈超過2小時的人，須於2月25日或之前接受強制檢測。另外，上水天平邨天喜樓前晚同樣被圍封檢測，其間2250人受檢，直至昨日發現95宗初步陽性檢測個案和10宗檢測結果不確定的個案。

天平邨一廈95初陽

麗翠苑麗棠閣前日下午6時起被圍封檢測，當局於昨午1時半完成行動，1160名受檢者當中，發現105宗初步陽性檢測個案和一宗不確定個案，即初步陽性檢測比例達9%。政府在受限區域派員到訪572戶，當中64戶在過程中沒人應門，政府會採取措施。

至於安泰邨智泰樓，前日下午4時半起被列為受限區域，昨午約12時完成強制檢測行動，1990人接受檢測，當中發現136宗初步陽性檢測個案和6宗檢測結果不確定個案，即初步陽性檢測比例為6.8%。政府派員到訪約760戶，當中49戶沒人應門，政府會採取措施跟進。當局表示，由於涉及變異病毒株，已接種疫苗及近日已進行檢測的人均須接受檢測。

政府指，就受限區域內發現的初陽檢測個案，將向有關人士提供待入院或隔離設施時的健康建議和消毒用品，供家庭等候跟進安排期間使用。

（新冠疫情）

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