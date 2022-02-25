應付緊急召喚 消防啓動兩處長指揮室

第五波逾150救護員陽性

疫情第五波截至周三，消防署約有475人陽性，當中逾150名是救護員。黃鎮業表示人手面臨挑戰，曾目睹救護員消毒後只喝杯熱茶，就應另一宗召喚出動，對同事下午3時許仍未吃飯而痛心。處方周三啟動第二間處長指揮室，主力負責緊急救護召喚，期望掌握資源和資訊及與各部門協調下，盡量為救護員安排食飯時間，及紓緩緊急救護服務。

另一處長指揮室本月4日於尖沙嘴消防處總部大樓啟動。為運送更多確診者至隔離設施，周二搬進百勝角消防及救護學院。處方稱已調動一切人手，包括學院教官和學員、煙火特遣隊、高空拯救專隊，以至防火組等同事協助，人手由30人倍增至60人，分3更24小時運作。周三單日接收5000宗個案，而單日處理了700宗個案，較月初日均100至200宗大幅上升。

稱調動一切人手 包括學堂學員

消防處新增5個洗消站，包括源禾路運動場、順利邨體育館、京士柏運動場、荔景體育館和屯門鄧肇堅運動場，上述康文署場地與醫院距離近，救護員完成病人交接後可前往消毒。洗消站備熱食熱飲，方便救護員爭取時間補充體力。

另外，快速抗原測試包會每天向消防員、救護員和控制室大約1萬名職員派發，在工作前檢測。當局聘用認可實驗室，在7個消防局和救護站安排核酸檢測，避免須強檢同事到社區檢測中心等候。

（新冠疫情）