歐盟駐港辦函林鄭：逾一成僑民已離港

法國及荷蘭的駐港總領事近日亦分別向居港公民發文，承認「離港潮」的討論與日俱增。其中，法國駐港澳總領事官明遠稱，香港最快到明年都不能正常恢復國際航班，加上未來數月疫情嚴峻，「在這個艱難時期，每個家庭都必須考慮香港的情况，自主地做出最適合他們的決定」，但領事館不能代為決定。荷蘭駐港總領事Arjen van den Berg回覆查詢亦確認，近日信中向居港荷蘭社群談及聽聞很多人考慮離港，部分人因僱主打算遷離香港，但自己不會向他們提供意見。

促檢討停飛停課持續隔離措施

據悉，歐盟駐港辦事處的信件致予特首林鄭月娥，希望港府重新考慮9國航班停飛、學校停課及持續隔離等檢疫措施，並促請當局據世衛標準處理需隔離確診者。

綜合兩個外交消息，歐盟駐港辦事處2月17日致函林鄭稱，本港維持嚴格措施下，估計過去一年多已有逾10%歐盟居港僑民離開香港，也有歐洲公司將亞洲總部遷離香港。

三國外交官：港府收緊措施前無通知

至於港府將於3月起推行的全民強制檢測，雖然信件未提及，據悉有歐洲駐港外交官表達即使無病徵仍可能持續隔離等關注。綜合至少三國外交官稱，港府近數月連串收緊社交距離及以熔斷機制禁止9國航班來港前都無接觸他們。官明遠在日前給在港法國僑民信中說，港府收緊措施前無通知他們。

歐盟駐港澳辦事處回覆查詢稱，高宇馳在信中表達歐盟公民及商界的關注並尋求對話，同時尋求分享經驗及支持香港。

特首辦回覆查詢稱，林鄭月娥日前宣布全面檢測時已指出，若有些國家疫情緩和，亦會抽出名單。財政司長陳茂波前日被問及外資因防疫措施避免派員來港時亦重申，相信跨國企業選擇在香港設立區域總部，主要是因大灣區及北亞市場，衡量過後仍優先爭取與內地通關。

美國駐港總領事館發言人稱，一直倡議港府加強防疫措施上對話及透明度，因措施影響香港作為生活及營商的地方。

（新冠疫情）