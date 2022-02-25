梁卓偉：全民檢測已失好時機 料3月首兩周疫峰4月退卻

稱回落時全民檢測較適合

梁卓偉稱，推全民檢測需考慮基礎設施及時機，如未能確保足夠隔離設施及在家等候隔離者有足夠支援，不應推行檢測，從流行病學來說只有兩個時機最適合推全民檢測，一是疫情初期，但本港已錯過此時機，二是疫情高峰期後、個案自然回落時，當局如此時推行全民檢測，聚集的交叉感染風險會較可控，配合足夠隔離設施隔離陽性患者，相信有助加快疫情減退。

倡容滯留禁飛9國者回港

政府早前延長9國的航班熔斷機制至4月20日，梁認為推出熔斷機制時本港已清零一段時間，目的本為外防輸入，但現時本港疫情風險不低於9個國家，「就算唔係差過佢，都同佢一樣」，看不到有好理由不讓滯留海外港人回港。

梁認為，滯留港人如登機及抵港後均檢測陰性並檢疫兩周，「風險肯定低過住香港嘅香港人」，建議政府趁此機會讓他們回港，如待第五波疫情退卻，本港近乎清零才開放航班，屆時輸入風險反而更大。

食衛局副局長徐德義昨在疫情記者會回應稱，當局會密切留意情况，適時調節外防輸入措施。

加強措施非抗疫 「保住」公院

政府收緊措施至食肆2人一枱、室外公眾地方須戴口罩等，梁卓偉稱，「疫情發展到呢個地步，已唔可能自己停下來」，本港已過控制疫情免於「幾何式上升」黃金時段，無論如何加強社交距離措施，最主要目的不是停止疫情，而是「保住」公立醫院2000張急症病牀免崩潰。

另外，衛生署評估146名死者的病發死亡率為0.3%，較前四波累計2.2%低。梁卓偉說，疫情仍在發展期間評估死亡率是錯誤的，只會令市民恐慌或誤判形勢，舉例2003年SARS期間死亡率最先估算3%，疫情完結後卻得出17%。他強調隨疫情發展死亡率不一定會上升，惟估計現時本港真正感染人數或高於確診數字10倍，若以感染人數計算，真正死亡率或比現有評估更低。

（新冠疫情）