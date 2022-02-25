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訂緊急規例 准免註冊引內地醫護 工會促確保貼近港標準 免影響治療

【明報專訊】政府正為第五波新冠病毒疫情準備全民檢測並建隔離設施，本港醫護人手不足以應付，行政長官會同行政會議昨通過訂立《緊急情况（豁免法定規定）（2019冠狀病毒病）規例》（規例），容許某些人或項目毋須符合本港成文法例，以預防及治療指明疾病。據了解，此舉可免註冊或領牌引入內地醫護及檢測人員。醫生工會促當局確保來港人員或設備貼近現時標準，以免影響病人治理。

政府昨表示，目前疫情十分危急，超出港府能力範圍，本港醫療系統及資源將不足應付，屬緊急及危害公眾安全情况，行政長官會同行政會議昨通過訂立上述規例，為政府推行中央支援的措施，包括籌建醫院及隔離設施等，提供法律基礎。《規例》賦權政務司長可為預防、控制或治療指明疾病，在顧及訂明因素後可以書面方式批予豁免，容許人士或項目毋須符合成文法則的若干規定，包括牌照、註冊或標準等。

可讓隨時進駐 亦涉工程檢測人員

參與投疫的消息人士稱，政務司長獲賦權豁免註冊及領牌引入內地支援，可讓所有人員隨時進駐，首先要建設施，或涉工程人員，然後引入醫護，全民檢測亦需引入檢測人員等，初步評估所涉醫護及檢測人手數以千計。

員工陣線：倘出事無從追究

香港公共醫療醫生協會會長凌霄志表示，作戰時「有法可依都非常重要」，促審批時小心檢視豁免是否有必要，確保來港者的標準如醫療設施安全等應貼近本港現行配套，若標準有不同會影響病人治療，不知責任誰屬。醫管局員工陣線重申反對內地醫護來港，認為兩地存差異，若出事故無從追究。

林志釉稱理解 憂監管機制失效

病人政策連線主席林志釉稱，豁免來港人員註冊好處是可任意調動資源，但本港醫生監管機制將失效，他說情况嚴峻、理解當局做法，但仍盼可用有限度註冊來港。社區組織協會幹事彭鴻昌亦認為急需人手可解除限制，但建議當局交代豁免準則及時限釋除疑慮。

醫療衛生界立法會議員林哲玄認為，本港醫療體系「頂唔住」，而質疑醫護註冊問題是假設內地來港人員資歷有問題，內地醫護一向有完善監管機制，非常時期不應再拘泥繁文縟節。至於兩地差異問題，他相信內地人員及設備將獨立運作，如專責指定治療設施，「打仗都會成隊人揸自己槍」，避免費時適應本港制度，相信問題不大。

林哲玄料內地人員獨立運作 免適應

資深工程師倪學仁相信，緊急法豁免未必針對工程界，現時中國建築負責建臨時醫院，正採用大量本地人手，若引入內地工程師和工人，主要障礙是《僱傭條例》，勞工處批准輸入外勞便可。他解釋，工程師沒當地註冊仍可工作，只是要安排本港註冊工程師負責法定程序。他補充，內地和本港工程師部分專業互通，但內地建造標準較香港低，有關部門和承建商應按本港情况把關。

工程師學會前會長、資深工程師源栢樑認為，緊急情况可用緊急手段，香港和大灣區工程師在電機和結構專業已互認，內地工程師能力沒問題，若來港有助建抗疫設施。

（新冠疫情）

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