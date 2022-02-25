爆疫缺人手 活豬減產勢漲價 鮮牛料停10天 上水屠房周日恐關

商會倡進口珠海深圳鮮豬肉

上水屠房上周五有86名員工驗出新冠病毒陽性，需關閉消毒，一度令街市沒有鮮豬肉供應。業界昨傳出上水屠房停運消息，許偉堅回應查詢稱，上水屠房多人感染和須隔離，人手極度短缺，屠房可確保未來兩天維持屠宰豬牛，但下周日起要視乎人手，仍是「未知之數」。許又稱，荃灣屠場每日屠宰最多1000頭豬，但爆疫情况亦與上水屠場相若。

許說，全港每日需求約3000多頭豬，冀可減至約2000頭豬，相信零售價會微升，但可維持港人有鮮豬肉吃，「不要停豬」。他又說，港府又可考慮效法澳門從珠海屠場進口鮮豬肉，深圳亦有屠場可供港。他批評政府未有採取業界提出減量的方案，降低屠房爆疫風險。

劏牛少寧停取貨 料八成檔停業

曾偉強表示，屠房沒有人員劏牛，劏牛量由每日約40隻大幅減至不足10隻，業界難以分配，故暫停取貨至屠房回復足夠人手，估計10天後回復正常。

鮮肉大聯盟副主席關國華稱，除屠房無人劏豬，代理和運輸公司均因疫情欠缺人手，「代理有30人，得5個人返工，豬是擱在那兒，無人運到」。他估計，上水屠房若下周日起停運，將無肉可賣，七至八成肉檔勢將停業。

食環署回覆查詢稱，目前上水屠房只可提供有限度屠宰服務；政府已建議業界適量增加冰鮮或冷藏肉類供應，以平衡需求。

荃灣楊屋道街市三昌肥牛老闆衛先生表示，昨起已無牛肉供應，需售賣隔夜牛肉，料售完後暫時停業，但未知何時可恢愎供應。

明報記者

（新冠疫情）