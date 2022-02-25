食肆稱生意減半 街市檔指長者尤減

昨午1時，荃灣南豐紗廠咖啡店Retold半小時只有兩名客人。職員表示與前日同一時段相比，昨日生意再跌逾五成，部分熟客轉買外賣。咖啡店拉帶攔住門口，當有客人光顧，職員即上前協助掃描安心出行電子針卡。客人離開前，職員再提醒要重新掃商場安心出行二維碼。職員稱操作繁複，惟擔心客人忘記掃描或無針卡，有執法人員到場時會檢控客人。該職員又稱措施影響大，需待客人習慣，生意才有好轉。

街市方面，青衣街市門口昨有食環署職員看守檢查市民疫苗通行證。菜販賴女士稱昨早人流較前日少兩三成，尤其長者減少，亦有人日前已到街市購買，待吃光存糧或轉為光顧街邊檔。有街坊表示入街市本身已須用安心出行，本身已打針，措施對自己無影響。

稻苗飲食專業學會主席、金記控股主席徐汶緯表示，旗下食肆昨日生意比前日跌四成，主因是「疫苗通行證」與兩人一枱。他說有客人以為安心出行等於疫苗通行證，並無上傳針卡至安心出行，當中逾一成為長者。牛角老闆黃傑龍則稱措施對其影響不大，因疫情已維持一段時間，餘下兩三成生意的人客對堂食有需求。

（新冠疫情）