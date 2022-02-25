癱瘓病史者續拒打針 儲糧生活「唯有樸素」

政府正修訂《僱傭條例》，釐清僱員因強制檢測或隔離而無法上班屬病假，同時訂明僱主因僱員無充分醫學理由下拒打疫苗而將其解僱，不屬於不合理解僱。

員工證被取消 心律不正者：最壞轉工

陳小姐患有心律不正，因聽聞打疫苗會出現如心肌炎、月經紊亂等徵狀，決定不接種。然而公司要求員工打疫苗，現時不准她回辦公室，員工證亦被取消，加上疫苗通行證實施，她形容已沒有生活，既無娛樂，連上班、上學、堂食等基本生活都不能，苦笑稱可能要學懂光合作用，最壞打算是轉工，並盡量縮窄生活圈子，日用品會繼續以網購為主，或請求親友協助。

醫生曾籲勿接種 後稱不能批出豁免

同樣拒打疫苗的Jessica，近3年曾試過全身癱瘓，以及上半身出現突如其來疾病，主要集中頭部，包括俗稱「生蛇」的帶狀疱疹、面癱和偏頭痛等，故一直不敢接種。她說，醫生曾認為其部分病徵與吉巴氏綜合症相若，但未確診，最初亦以科學理由建議她不接種疫苗，但之後表示不能批出豁免書，勸她考慮是否接種。

疫情爆發初期，Jessica已盡量避免堂食，日常生活從簡，有時一日只吃一餐。她在疫情通行證實施前已訂蔬菜、麵食和雪藏海鮮，足夠應付個多月所需，未來會繼續留意有何場所不能進入。她說，對政府推行疫苗政策做法失望，認為內地防疫工作亦比香港好，本港疫苗資訊透明度低，而普遍港人亦未必會每年花大量金錢做體檢，了解身體狀况是否適合接種，在此前設下，不少人確會對疫苗有恐慌。

（新冠疫情）