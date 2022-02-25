病况未穩無豁免 長期病者憂截查擬接種

本報日前報道，50歲長期病者余先生患糖尿病及高血壓，因尾龍骨歪掉、左邊盆骨碎裂，需用輪椅出入，今年1月在普通科門診獲發證明書，豁免至2月22日，恰在疫苗通行證實施前過期。他本周二（22日）往內科覆診，他說醫生稱其病情不穩定，是次覆診亦加了糖尿藥，但醫生建議他接種復必泰疫苗，故不獲豁免。

怕買不到外賣 對疫苗仍有保留

記者昨傍晚與余先生到觀塘商場買外賣，未被執法人員截查，商場通道亦無保安查看市民安心出行紀錄，只有快餐店堂食區域要掃描市民針卡紀錄，買外賣過程大致順利。余說曾擔心被執法人員截查，「罰5000元我真的付不起」，亦憂慮買不到外賣。他不願繼續擔驚受怕，正考慮接種疫苗，「始終都要出街」。因自己的病情，他對接種疫苗有保留，認為長期病者生活已差於常人，是被忽略的一群，感覺被政府遺棄。

脊椎炎患者指醫生「未檢查都話打得打得」

59歲莫先生（化名）患有強直性脊椎炎，出入需用電動輪椅。他2月初覆診，沒取得醫學豁免證明書，惟醫生未有解釋原因，「未檢查都話打得打得」。莫認為政府應提供清晰標準，讓病人知悉哪些情况可接種或不能接種。

調查：35%傷殘者未打針 四成未獲豁免

服務嚴重傷殘人士及其家屬的組織自強協會今年2月14至19日，以電話訪問206人。受訪者中35%尚未打針，當中45%未能取得醫生證明。未打針的受訪者，過半憂慮未能去到商場、未能使用公共服務，而45%憂未能外出購買生活必需品。

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