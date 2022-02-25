商場處處安心碼 無看守非人人嘟 疫苗通首日 領展：增人手提掃描 執行順利無投訴

青衣城一入口貼20碼 無保安

商場青衣城每個出入口都貼有多個安心出行二維碼。其中青衣城連接港鐵站入口，昨早展示約20個二維碼，但未見有保安提醒市民掃描，記者現場觀察部分人不掃碼便進入。青衣城內超級市場門口亦無人看守，僅展示安心出行二維碼，門外長時間有街坊聚集掃碼，也有人直接進入超市。

直入超市者：不知要針紙

市民張先生昨經過青衣城，他表示有安裝安心，但不打算接種。他發現商場無人檢查針卡，於是如常進入。到青衣城超級市場購物的陳女士稱已打針，但未上傳針卡至安心出行，亦無帶紙本針卡外出。她說不知入超市要針紙，以為只需安心出行，其後她亦照入超市。

早前領展稱會部署人手配合疫苗通行證，記者昨到領展管理的青衣長發廣場和荔景賢麗苑購物中心，見門外並無職員把守，但有擺放喇叭播放信息提醒市民掃安心出行。領展回覆查詢稱，昨於旗下客流量較大的商場和街市主要出入口增派人手，提醒訪客入場時掃描安心碼，措施首日執行順利，未收投訴，但有少數長者不諳使用安心出行，職員已積極提供協助。

商場駁商場 通道過客不知要再掃

本港不少地方商場連接商場，進出掃碼安排令街坊困惑。荃灣南豐中心與荃錦中心連接互通，兩商場間有條短通道，通道牆上貼上兩場所的安心出行二維碼，惟昨午絕大部分經過市民並沒掃描。在荃灣工作的黃先生跨越通道轉場時未掃碼，他稱只間中經過該商場，原以為兩場所屬同一商場，其後他折返掃描。荃灣街坊鄭先生指，多年來照行照過，認為「轉場」再掃碼麻煩，「反正都是由頭走到尾，無理由掃幾百次，掃一次荃豐連荃錦咪得囉」。

屬商場範圍 露天位置無貼安心碼

此外，有商場露天位置無貼安心出行二維碼，但原來亦屬商場範圍。青衣長發廣場外通道屬領展管理，兩旁有專營外賣的食肆，記者昨午在場觀察，該處無安心出行二維碼供市民掃描；將軍澳寶林商場門口空地亦無張貼安心出行二維碼，要行近扶手電梯才有。領展回應稱兩位置同為商場部分，已在商場當眼處展示安心出行二維碼，提醒顧客遵從政府規例須用安心出行。

據政府「處所掌管人的責任總覽」解釋，倘訪客未進入室內部分，只進入室外部分毋須用疫苗通行證，惟安心出行要求亦適用於室外部分。

工會稱無收指示保安要查疫苗通

香港物業管理公司協會發言人陳志球稱，業界反映措施首日未遇大問題，商場訪客普遍合作。香港物業管理及保安職工總會會長袁思桐表示，他昨到訪金鐘部分商場，發現不少市民無掃碼。袁稱保安員無收到指示要檢查市民疫苗通行證，而且人手不足亦難負擔有關工作。

明報記者

（新冠疫情）