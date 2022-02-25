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浸院將撥12病牀收公院病人

【明報專訊】第五波新冠病毒疫情下的公立醫院超負荷，需轉送非染疫病人至私家醫院，醫管局總行政經理劉家獻昨日公布，浸會醫院會撥12張病牀接收九龍東聯網的合適病人。另外，荃灣港安醫院亦已接收部分公院病人，新建樓層待審批以收公院患者。

繼早前公布的養和醫院、港怡醫院、中文大學醫院、聖德肋撒醫院及聖保祿醫院後，劉家獻昨日說，浸會醫院將會撥12張病牀接收公院病人，將安排九龍東醫院聯網中合適病人轉到浸會醫院，目前當局仍繼續與其他私院商討，若有新消息會公布。

香港私家醫院聯會主席、聖保祿醫院醫務總監何兆煒日前回覆本報稱，該院可撥20張牀接收港島東聯網非新冠病人，首批料有10人轉至該院，第二批病人料亦快將送到。

荃灣港安新建樓層亦可望收患者

荃灣港安醫院昨回覆稱，上周起持續接收明愛及仁濟醫院轉介的個案，已接收13名公院病人，由於救護車繁忙，或要等病人檢測報告，部分人未送到院。院方指衛生署已派人巡查擴建的新樓層，正待當局批許可，盼新樓層可為有需要病人提供更多牀位。該院另與醫管局簽署「租借病牀協議」合約，為「流感大流行應變計劃」預留50%低收費病牀予公院轉介病人，已延長有效期至2023年1月1日。

（新冠疫情）

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