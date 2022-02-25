染疫醫護隔離7日陰性可復工 護士批「捱病仲要人快啲好番」

擁有逾8萬名員工的醫管局出現大量員工染疫，據悉，明愛醫院急症室有10多人染疫，佔急症室員工約一成，人手嚴重不足。醫管局前日（23日）發「疫情快訊」，提及為平衡員工健康及病人服務，職員檢測陽性或列為密切接觸者，在第七日的快速抗原測試呈陰性，通知上司後便可上班。

工會稱詳情未交代 同事疑惑

有公院護士數日前確診，早前獲知近日會被送往隔離設施，昨對指引感無所適從，又質疑當局憑何更新指引，「本身醫護已經飯都無得食、水都無得飲，捱病咗仲要比常人快啲好番」。另有被列為密切接觸者的護士同感奇怪，指不明白為何醫護與常人標準有差別。醫管局員工陣線主席陳國誠指當局未有交代詳情，令很多同事感到疑惑。

醫局專家：逾98%已打針 信安排安全

醫管局總行政經理劉家獻昨在疫情記者會解釋，員工染疫影響前線人手，形容現時「全民皆兵」，非常時期希望以新安排維持服務。他指逾98%醫護已打針，專家參考本地及海外數據，分析指絕大部分患者病發7日後已無活病毒，而快速測試「都好準吓」，會敦促醫護做好感染控制，事前已與衛生防護中心溝通，並獲對方同意解除隔離限制。

不過，有確診護士認為醫管局的解釋未能解答疑問，質疑快速測試不是核酸測試，有可能現假陰性，「我哋好想快啲返工，但可能會傳染病人或同事，在情在理都講唔通」。香港公共醫療醫生協會會長凌霄志則指當局前晚才更新指引，又沒清晰註明具體安排，難免令同事困惑，促向同事交代細節以釋疑。

港大感染及傳染病中心總監何栢良昨在商台《在晴朗的一天出發》稱，醫管局人員幾乎100%已打針，康復時間可以很快，市民毋須擔心，指上述安排具科學證據證不影響病人，形容是合適安排，有助紓緩人手。

（新冠疫情）