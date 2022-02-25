急症室極擠 醫局籲穩定者勿赴伊院廣華

伊院護士：2/3空間全是中招者

為集中隔離染疫者，天水圍醫院300張病牀將會在周六凌晨零時起全部改為接收新冠病人，急症室會維持運作，但沒緊急醫療需要的會被安排送往屯門醫院；醫院內的專科門診亦會維持。在擠滿病人的伊利沙伯醫院急症室內，有護士形容如「災難模式」，求診人數遠多於前幾日，情况極惡劣，急症室約三分之二空間全是確診或初步確診者，僅小部分空間給予暫未確診者，且已沒病牀，全部人都要用急救擔架牀，「全部都係人，根本上行都行唔到」。

腦退化病人7日上房 行李放滿藥

醫護憂其間未正確服藥

另外，有醫管局醫護向本報反映稱，試過急症室觀察病房夜更「一個（醫護）打（照顧）70個（病人）」，有患腦退化症的陽性病人在急症室等7日，才被安排到病房。該醫護稱該病人起初需要聞10度氧氣，上到病房後已好轉，改聞4度氧氣；另發現這病人的行李放滿藥物，懷疑他7日以來沒正確服藥。該醫護又說，急症室甚至有聞氧氣的病人「聞到無晒氣都無人知」。

醫管局員工陣線主席陳國誠表示，不論患者在室外還是室內，急症室人手都緊張，且醫護染疫人數增，又愈來愈多病人，多間醫院都有相似情况，擔心若急症室持續有大量患者，同事或「捱唔住」。

醫管局總行政經理劉家獻引述消防處稱，過去數天救護車召喚有逾三成為無症狀或輕症，前日整體延誤處理求助358宗。面對醫護投訴染疫者被置於非負壓病房，劉昨指現有約4600多名新冠病人住院，但僅得3000多張負壓病牀，「一定有病人放在非負壓或非二線病房」，但「現要救命、救人」，重申已諮詢感染控制專家意見，並加抽氣扇等。

（新冠疫情）