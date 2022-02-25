沒新冠病徵 9歲長期病童猝逝 專家疑關新陳代謝問題或「免疫風暴」

8798陽性17,269呈報 同創新高

單日50死 6人曾打針

截至前日，第五波陽性個案升至逾6萬宗，據香港大學公共衛生學院統計，2月16日的繁殖率為3.3。衛生防護中心昨公布，至前日逾360間院舍出現個案，涉逾420名員工、逾1100名院友。

醫管局昨公布增50宗死亡個案，當中包括35男15女，介乎52至97歲，有5人年齡小於60歲。醫管局總行政經理劉家獻表示，50名死者中只有6人曾打針，兩人曾接種一針。他又交代滯後死亡個案，2月21日及22日有12男5女染疫者離世。

突昏迷童前一晚「有點累胃口差」

此外，劉家獻公布一名沒打針的9歲染疫男童死亡，他患有肌肉遺傳病，兩三歲時已病發。昨早突然在家昏迷，父母召喚救護車，男童被送到聯合醫院急症室時，情况已非常差，沒有心跳，要接受心外壓搶救，延至早上7時07分不治。劉補充，他沒有任何上呼吸道病徵、屙嘔、發燒或抽筋等，只是前一晚「有一點累、胃口差了」，也沒有接觸過新冠病人，沒做過新冠測試。其個案已轉交死因裁判官跟進。

同時，前晚有一名4歲男童發燒及抽筋，其後昏迷，昨凌晨被送到仁濟醫院急症室，他在家做快速測試呈陽性，昨情况穩定。

促多留意子女

專家：不願打機或「腦不能運作」警號

對於染疫童無徵兆下猝逝，香港大學病理學系臨牀教授林青雲說，多年前曾有文獻提及屯門有小孩感染流感病毒後發燒，短時間內死亡，後來發現或因新陳代謝出問題，發燒後或現腦水腫，情况會急轉直下，類似「電池沒電，但你之前不會有預警」。他指染疫者也有可能出現免疫風暴，「自身免疫系統太勁」，導致腦部未能正常運作。他說，如小孩突然很累、不作聲、不願打機、不願進食，或者「亂講嘢，變成另一個人」等，可能已經是「腦部不能正常運作」警號。

林青雲稱，免疫風暴有可能出現高血糖，而新陳代謝的問題，則是有可能出現血糖過低，呼籲家長若見到小孩有上述不正常情况，可嘗試測試血糖，若過高或過低也是警號。林又指離世9歲男童患罕見病，本身身體器官已經較弱，面對病毒入侵時，情况或更嚴重。

劉宇隆：有抽筋迹象應即召救護車

港大兒童及青少年科學系講座教授劉宇隆則稱，醫管局分析了數百宗6個月至5歲的新冠個案，約九成出現上呼吸道感染，近一成患者發燒抽筋，患肺炎的「絕無僅有」。劉指出，染疫童出現的抽筋分為「發燒抽筋」及「腦炎」，前者在流感、副流感、腺病毒感染都會出現，家長毋須擔心。他解釋，病童若出現發燒抽筋，症狀不會持續多於20至30分鐘，患者在兩小時內會恢復神志；而腦炎患者神志恢復速度較慢，同時一定需要藥物協助。但他指出，一旦兒童有抽筋迹象，應馬上召緊急救護車送院，透過電腦斷層掃描或磁力共振結果，分辨幼童患有發燒抽筋還是腦炎。

明報記者

（新冠疫情）

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