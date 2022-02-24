【Emily】「飲水太多」 財爺記招行開咗

宣讀財案網絡窒 會議暫停10分鐘

「中場休息」情况喺下晝實體舉行嘅預算案記者會再現。PC開咗約50分鐘時，陳茂波突然想企起身，向門口指一指，現場支咪收音聽到財爺細聲同鄰座嘅財經事務及庫務局長許正宇講咗句「Chris你幫手，我去一去……」，然後急步離開會場。新聞官當時話陳茂波要入去飲水，PC中斷約5分鐘，陳茂波返回並表示唔好意思。佢之後被問到離場原因，解釋係因為記者會前「飲得太多水」。

議員也「甩轆」 吳秋北忘記開咪

唔止財爺，下晝各黨派議員舉行由立法會秘書處支援嘅網上記者會時同樣有「甩轆」。其中民建聯陳勇發言時開唔到鏡頭，用咗幾分鐘處理；工聯會吳秋北回應記者提問時忘記開咪，記者只見其口形、不知內容，其他議員提醒不果，最終由黨友麥美娟協助回應。