大灣區GBA專題：港澳16萬人買內地養老保險

可供養老失業工傷

但凡在內地就業及居住、退休人士都可以參加社保，保障分為基本養老保障、基本醫療保險、失業保險、工傷保險、生育保險（五險）。投保人可以自行選擇所需的保障，截至2021年10月，港澳居民在內地參加基本養老保險達16萬人，參加工傷保險超過8萬人，參加失業保險超7萬人。

根據相關條例，港澳居民繳付費用準則與內地居民相同。當中養老保險費及失業保險費由企業及個人共同供款，養老保險個人收入8%，企業供款為員工工資不超過20%，個別供款率因城市而異；失業個人保費為1% ，工傷保險費由企業承擔，僱員毋須繳款，實際繳付金額要視乎工種、風險類別等。基本醫療保險方面亦須由企業及僱員共同繳付，企業繳費比率為員工工資總額的6%，員工繳費比率為工資的2%。

如果投保五險一金（住房公積金）並作出醫療二級索償，在一級醫院最多可索償醫療費的90%；二級醫院可以索償1萬元（人民幣，下同）以內的85%，1萬元以上為90%；三級醫院5000元以內索償80%， 5000元至1萬元索償85%，一萬元以上索償90%。以上資料只供參考，不同城市索償比率會有不同。

養老保險須繳費滿15年

倘若退休時要領取職工養老保險，男士需要滿60歲，女士並從事管理技術行業需要滿55歲。女士從事生產操作行業只需滿50歲，而且繳費超過15年以上方可提取。居民養老保險不論男女，需要年滿60歲及繳費滿15年。

[活在灣區]