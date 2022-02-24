8．31半周年警被追打 3男事隔兩年被起訴

【明報專訊】2020年2月29日為港鐵太子站8．31事件半周年，示威者聚集旺角一帶，其間一名便衣警落單被人追打，糾纏中被脫去頭盔。事隔約兩年，3名男子昨於西九龍裁判法院分別被控襲警、意圖襲警及盜竊罪。裁判官屈麗雯將案件押後至4月20日再訊，以待辯方索取法律意見。3人獲准以500至5000元現金保釋，其間不准離港及須每周到警署報到一次。
3名被告依次為文員許俊偉（25歲）、升降機技工張家培（24歲）及物理治療助理方智勇（39歲）。
許俊偉被控於2020年2月29日在旺角西洋菜南街近豉油街附近，與其他人襲擊警員34731；張家培被控於同日同地意圖襲擊警員34731；方智勇則被控偷竊一個警察頭盔。
2019年三罷 女生否認元朗集結
2019年11月11日有網民發起「三罷」示威，一名22歲女學生被指在元朗參與非法集結，昨（23日）於屯門裁判法院否認一項非法集結罪，案件排期今年4月6日開審，預留兩天審期，女學生准以原有條件保釋。
報稱學生的被告鄧朗晴，否認於2019年11月11日在元朗青山公路元朗段39號金豐大廈外，參與《公安條例》第18（1）條下的非法集結。
控方擬傳召3名證人，其中有警員目擊被告與一群人逃跑並跌倒，繼而遭截停，及被告案發時戴着一黑色口罩；辯方則透露會爭議警員的觀察。