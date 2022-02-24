8．31半周年警被追打 3男事隔兩年被起訴

3名被告依次為文員許俊偉（25歲）、升降機技工張家培（24歲）及物理治療助理方智勇（39歲）。

許俊偉被控於2020年2月29日在旺角西洋菜南街近豉油街附近，與其他人襲擊警員34731；張家培被控於同日同地意圖襲擊警員34731；方智勇則被控偷竊一個警察頭盔。

2019年三罷 女生否認元朗集結

2019年11月11日有網民發起「三罷」示威，一名22歲女學生被指在元朗參與非法集結，昨（23日）於屯門裁判法院否認一項非法集結罪，案件排期今年4月6日開審，預留兩天審期，女學生准以原有條件保釋。

報稱學生的被告鄧朗晴，否認於2019年11月11日在元朗青山公路元朗段39號金豐大廈外，參與《公安條例》第18（1）條下的非法集結。

控方擬傳召3名證人，其中有警員目擊被告與一群人逃跑並跌倒，繼而遭截停，及被告案發時戴着一黑色口罩；辯方則透露會爭議警員的觀察。

【案件編號：WKCC662/22】

（反修例風暴）