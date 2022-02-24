尖沙嘴警署暴動案 學生稱身處現場下錯決定

否認藏催淚彈殼 指被捕後遭放身旁

案發時在知專設計學院修讀電影的被告羅漢銘（22歲）供稱，同日曾到深水埗拍攝，但警方發射催淚彈推進後，他就改往尖沙嘴。羅於美麗華廣場外見到有人聚集及用雷射筆照射，他拍攝10多分鐘後就吸入催淚煙，遂到附近休憩處洗眼。其間，他發現遺失記憶卡，他戴上一隻拾到的防割手套翻查垃圾桶，手套被警方檢取為證物。

當彌敦道的形勢變得嘈吵緊張，他跟隨人群走時，被一名速龍警員拉着右臂和背囊，再遭對方壓在地上、無法呼吸。羅被捕後，身旁放了一個內有催淚彈殼的防水袋，他向警方表示那不屬於他。惟警方沒有理會，更威嚇稱「你唔好玩嘢」，他亦不見警方搜查物品過程。

羅提及較早時曾經3次到示威現場，包括於同年6月16日參與和平示威。暫委法官王詩麗問他，若非為了繳交功課，是否不會在6月至8月到示威現場拍攝？羅表示同意。

【案件編號：DCCC 336-7/20】

（反修例風暴）