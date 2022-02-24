尖沙嘴警署暴動案 學生稱身處現場下錯決定

【明報專訊】2019年8月反修例示威，8人否認在尖沙嘴警署外暴動，昨在區院續審。修讀電影的被告羅漢銘自辯，稱當時到場是為拍攝反修例運動微電影，作為畢業功課，他不想吸入催淚煙而隨人群逃去。控方問及，如果他不是參與暴動，理應留在休憩處，他承認當時下了一個「錯嘅決定」。他否認藏有沾濕的催淚彈殼，亦否認參與暴動而逃避警方追捕。案件押後於4月2日結案陳辭。
否認藏催淚彈殼 指被捕後遭放身旁
案發時在知專設計學院修讀電影的被告羅漢銘（22歲）供稱，同日曾到深水埗拍攝，但警方發射催淚彈推進後，他就改往尖沙嘴。羅於美麗華廣場外見到有人聚集及用雷射筆照射，他拍攝10多分鐘後就吸入催淚煙，遂到附近休憩處洗眼。其間，他發現遺失記憶卡，他戴上一隻拾到的防割手套翻查垃圾桶，手套被警方檢取為證物。
當彌敦道的形勢變得嘈吵緊張，他跟隨人群走時，被一名速龍警員拉着右臂和背囊，再遭對方壓在地上、無法呼吸。羅被捕後，身旁放了一個內有催淚彈殼的防水袋，他向警方表示那不屬於他。惟警方沒有理會，更威嚇稱「你唔好玩嘢」，他亦不見警方搜查物品過程。
羅提及較早時曾經3次到示威現場，包括於同年6月16日參與和平示威。暫委法官王詩麗問他，若非為了繳交功課，是否不會在6月至8月到示威現場拍攝？羅表示同意。