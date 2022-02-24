六旬婦扑頭亡 鬱躁丈夫被捕

頭部受傷昏迷的67歲女子姓溫，由救護員即場急救及包紮，再由救護車送院治理，搶救至前晚11時34分證實傷重不治。涉案被捕的66歲丈夫姓曾，由探員帶署扣留調查。據了解，他患有思覺失調、抑鬱及躁狂症多年。

警方前晚8時許接獲報案，指一名女子於朗屏邨賀屏樓一單位頭部嚴重受傷昏迷。救護員到場將傷者送院治理，警方封鎖現場蒐證。據了解，警方調查期間，丈夫從外返家，涉襲擊致造成實際身體傷害被捕。事主證實傷重不治後，警方將案件改列謀殺，死者死因有待驗屍確定。案件由元朗警區重案組跟進，呼籲任何人如目擊案件或有資料提供，致電3661 4640與調查人員聯絡。

丈夫事前電友人稱遭妻毆打

據悉，事發前丈夫致電友人稱被妻子毆打。友人到場發現婦人受傷倒卧單位，遂報警求助，初步相信溫婦頭部曾遭硬物襲擊。探員昨午重返涉案單位蒐證，檢走染血電腦椅等證物。警方事後用鐵鏈鎖上涉案單位，門外留有曲奇餅罐、橙、汽水罐等雜物。

有街坊表示，涉事夫婦已在單位居住約30年，間中碰面會打招呼，沒有聽過他們爭執、吵鬧等聲音。上周曾有救護員登門，聽到女子聲稱丈夫有精神病，惟最後沒有人送院。